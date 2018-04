Catanzaro-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Siracusa, LaPresse

Catanzaro-Siracusa, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Le due compagini sono reduci da due pareggi in trasferta per zero a zero nelle ultime uscite in campionato. Pur essendo sceso al nono posto in classifica, il Siracusa ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro sfide disputate in campionato. Gli aretusei non sono dunque in trend negativo, ma hanno compiuto un passo indietro nella corsa ai play off a causa della penalizzazione di quattro punti comminata per irregolarità amministrative. Il Catanzaro è invece reduce dal pari a reti bianche nel derby calabrese contro il Cosenza che ha rappresentato un altro piccolo passo verso la salveza per i giallorossi. I calabresi vantano ora, a parità di partite disputate, cinque punti di vantaggio sulla Paganese, e vedono ormai come concreta la prospettiva di evitare i play out, al contrario della scorsa stagione in cui fu loro necessario lo spareggio contro la Vibonese per salvarsi. Un'eventuale vittoria in questo match sarebbe per Catanzaro e Siracusa il sigillo verso la rincorsa ai rispettivi obiettivi di campionato, tra play off e salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SIRACUSA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa calabresi schiereranno Nordi in porta e De Giorgi, Di Nunzio e Gambaretti titolari nella difesa a tre. Zanini sarà l'esterno di fascia destra e Sabato sarà impiegato invece come esterno laterale di sinistra, con Spighi, il romeno Marin e il belga Van Ransbeeck che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. A centrocampo mancherà l'altro romeno Onescu, espulso nell'ultima trasferta di Cosenza e dunque squalificato, mentre Maita sarà avanzato come trequartista a supporto dell'unica punta di ruolo, Infantino. Risponderà il Siracusa con Tomei a difesa della porta, Daffarà schierato come laterale di destra in una linea a quattro di difesa in cui Liotti sarà l'esterno mancino e Giordano e Altobelli i due centrali. A centrocampo, arretrati De Silvestro e Palermo come centrali, Parisi, Catania e Mancino giocheranno di supporto a Scardina, confermato come unica punta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I due allenatori, Pippo Pancaro e Paolo Bianco, non cambieranno per questa partita i moduli di riferimento: tatticamente Catanzaro schierato con il 3-5-1-1 e il Siracusa con il 4-2-3-1. Nel match d'andata di questo campionato in sicilia, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di due a uno grazie ad una doppietta messa a segno da Parisi, col Catanzaro che ha soltanto accorciato le distanze nel finale con Falcone. Calabresi vincenti di misura nell'ultimo precedente casalingo di campionato disputato contro il Siracusa, uno a zero con rete decisiva firmata da Icardi nel primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.55 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.75 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.