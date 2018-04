Cuneo-Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo-Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Cuneo-Viterbese, LaPresse

Cuneo-Viterbese, diretta dal signor Ricci di Firenze, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei posticipi del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A.

Dopo l'ultimo pareggio senza reti in casa contro l'Arezzo, il Cuneo resta a un punto dal Gavorrano terzultimo in classifica, al penultimo posto del girone A di Serie C con i punti di vantaggio sul Prato penultimo che si sono ridotti a cinque, e soprattutto con la distanza di sei punti dalla Pro Piacenza quintultima, pesante da recuperare per poter pensare di salvarsi evitando i play off. Solo tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato disputate dai piemontesi, non c'è stato quel cambio di passo necessario per poter sperare di evitare gli spareggi di fine stagione, per restare tra i professionisti. Dall'altra parte la Viterbese, dopo il pareggio interno contro l'Alessandria, ha subito l'aggancio al quarto posto in classifica dalla Carrarese, che ha inoltre disputato una partita in meno rispetto agli etruschi e quindi sembra avvantaggiata nella corsa alla quarta piazza. I gialloblu hanno finito probabilmente con l'essere disorientati dai tanti cambi di allenatore, con tutto ciò che ne è conseguito anche in termini di stavolgimenti tattici. L'obiettivo di Sottili in campionato sembra chiaramente essere quello di chiudere il più in alto possibile per partire al meglio nella griglia dei play off per la promozione nel campionato cadetto.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO VITERBESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I padroni di casa piemontesi schiereranno Moschin a difesa della porta e una linea di retroguardia a tre con Di Filippo, Zigrossi e Conrotto schierati titolari. Bruschi avrà il compito di presidiare la fascia destra e Testoni sarà l'esterno laterale mancino, con Rosso e Cristini che si muoveranno come centrali di centrocampo. L'argentino Schiavi avrà compiti da trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Dell'Agnello e da Zamparo. Risponderà la Viterbese con Iannarilli in porta, Celiento sull'out difensivo di destra e il senegalese Sané sull'out difensivo di sinistra, mentre Sini e Rinaldi giocheranno come centrali della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo degli etruschi composto da Cenciarelli, Baldassin e Di Paolantonio, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il belga Vandeputte, Mosti e Calderini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente la sfida tra i due allenatori sarà tra il 3-4-1-2 del Cuneo, modulo scelto dal tecnico William Viali, e il 4-3-3 della Viterbese allenata da Sottili. Nel match d'andata di questo campionato disputato presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, vittoria per tre a zero dei gialloblu padroni di casa, che si sono imposti con le reti di Sini, Baldassin e Vandeputte. Si tratta dell'unico incrocio tra le due formazioni in un campionato professionistico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 3.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.38 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

