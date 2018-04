Fano-Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Fano-Mestre, LaPresse

Fano-Mestre, diretta dal signor Curti di Milano, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

L'ultima sconfitta in casa contro il Sudtirol pesa come una condanna per il Fano, costretto ora a inseguire il Gubbio terzultimo in classifica a quattro punti di distanza. Due sconfitte nelle ultime due partite che sembrano probabilmente costringere i marchigiani a disputare i play out a fine stagione, anche se i giochi non sono ancora definitivamente chiusi. Il Fano paga in questa annata un rendimento offensivo francamente pessimo, solo ventidue i gol realizzati dalla squadra attualmente allenata da Oscar Brevi. E sarà difficile cercare la rimonta disperata partendo proprio dal match interno contro un Mestre lanciatissimo, che nel recupero contro la Reggiana ha distrutto i sogni di promozione diretta dei granata, passando al Mapei Stadium con un clamoroso quattro a zero. Una vittoria che ha lanciato il Mestre al quarto posto in classifica e che potrebbe portare i veneti a recitare un ruolo da protagonisti nei play off, da vera mina vagante negli spareggi per la Serie B.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI FANO MESTRE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani schiereranno il senegalese Thiam tra i pali e una difesa a tre composta dall'uruguaiano Sosa, da Magli e da Fabbri, mentre non sarà della partita Soprano, espulso nell'ultima trasferta del Fano in casa del Sudtirol e dunque squalificato. Pellegrini giocherà come esterno di fascia destra e Melandri come esterno di fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Danza, Gasperi e Lazzari. In attacco, spazio al tandem Troianiello-Germinale. Risponderà il Mestre con Gagno tra i pali e una difesa a tre composta da Stefanelli, Perna e Politti. Il neozelandese Kirwan sarà l'esterno laterale di destra e Fabbri l'esterno laterale di sinistra, con Casarotto e Boscolo centrali sulla mediana. Nel tridente offensivo dei veneti partiranno dal primo minuto Martignano (autore di una doppietta nell'ultima strepitosa trasferta di Reggio Emilia), Sottovia e Beccaro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre, con il 3-5-2 che sarà la scelta del tecnico del Fano, Oscar Brevi, e il 3-4-3 che sarà quella invece dell'allenatore del Mestre, Mauro Zironelli. Unico incrocio recente tra le due squadre, quello del match d'andata di questo campionato, in cui a Portogruaro la sfida è terminata in pareggio. Uno a uno con vantaggio del Fano di Torelli e gol del pari del Mestre firmato da Sodinha.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.90 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.38 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

