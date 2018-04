Feralpisalò-Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feralpisalò-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Feralpisalò-Santarcangelo, LaPresse

Feralpisalò-Santarcangelo, diretta dal signor Acanfora di Castellammare di Stabia, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

La Feralpisalò arriva all'appuntamento reduce da due sconfitte consecutive in campionato, il Santarcangelo da due vittorie. Momenti diametralmente opposti attraversati dalle due squadre che stanno però anche lottando per obiettivi di campionato diversi e che si confrontano con una cifra tecnica diversa, considerando che la Feralpi è stata anche in lotta per il secondo posto, mentre i romagnoli si sono dibattuti a lungo sul fondo della classifica del girone B di Serie C. La formazione lombarda, nonostante gli ultimi due ko, resta comunque in piena zona play off e a una sola lunghezza dal quarto posto. Il Santarcangelo ha invece compiuto il potenziale balzo decisivo per la salvezza diretta, dopo una stagione difficile passata anche flirtando pericolosamente con l'ultimo posto. Ora per i romagnoli sono tre i punti di vantaggio sul Vicenza penultimo, ed hanno anche il potenziale vantaggio della partita in meno giocata rispetto al Gubbio, che appaia il Santarcangelo a quota trentadue punti in classifica. La sfida appare dunque molto importante, chi dovesse avere la meglio metterebbe una seria ipoteca sul raggiungimento dell'obiettivo stagionale, salvezza da una parte e play off dall'altra.

iNFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' SANTARCANGELO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa lombardi schiereranno Caglioni a difesa della porta e una difesa a tre composta da Ranellucci, il brasiliano Emerson e Martin. Vitofrancesco sarà l'esterno di fascia destra e Parodi l'esterno di fascia sinistra, mentre Dettori e Magnino si muoveranno per vie centrali sulla mediana. Voltan avrà compiti da trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Marchi e dall'ecuadoregno Ponce. Risponderà il Santarcangelo con Bastianoni tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Toninelli, Maini, Briganti e Sirignano. A centrocampo, al fianco del ghanese Obeng si muoveranno Dalla Bona e il francese Di Santantonio, mentre Bussaglia, Piccioni e Capellini saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo della formazione romagnola.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli di riferimento per i due allenatori saranno il 4-3-1-2 per la Feralpisalò allenata da Domenico Toscano ed il 4-3-3 per il Santarcangelo, recentemente passato sotto la guida tecnica di Karel Zeman. Lombardi vincenti in trasferta nel match d'andata di questo campionato, allo stadio Mazzola di Santarcangelo. Due a uno il risultato finale con una doppietta di Marchi per la Feralpisalò e un gol di Cagnano per i romagnoli. La Feralpisalò ha vinto anche l'ultimo precedente interno tra le due squadre, due a zero il 23 dicembre 2016 con reti messe a segno da Gerardi e Guerra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 4.20 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.64 da Unibet.

