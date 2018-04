Fiorentina Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Spal, Serie A 32^ giornata

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Spal, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Spal, all’Artemio Franchi, è diretta dal signor Daniele Orsato; si gioca alle ore 12:30 di domenica 15 aprile e rappresenta dunque il lunch match nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Un bel derby toscano tra due squadre che sicuramente sono in salute: la Fiorentina è in grande striscia avendo vinto le ultime sei partite, e si è rilanciata in chiave europea avendo sorpassato Atalanta e Sampdoria e inseguendo il sesto posto del Milan. La Spal arriva dal pareggio ottenuto contro l’Atalanta, un altro punto aggiunto alla costruzione di quella che potrebbe essere un’incredibile salvezza, che è assolutamente alla portata. Naturalmente i viola partono favoriti ma attenzione alla voglia e all’orgoglio degli estensi, che potrebbero rendere la sfida più interessante di quello che potrebbe essere sulla carta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Spal si potrà seguire in diretta tv sui canali del satellite e del digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento nello specifico è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà comunque acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414248 - oppure su Premium Sport e Premium Sport HD. Da ricordare la possibilità di diretta streaming video grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi e che si possono attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Le sei vittorie consecutive della Fiorentina sono arrivate quando la squadra sembrava essere in difficoltà; stupisce il fatto che i viola abbiano incassato una sola rete in questa striscia - dal Torino - e che abbiano blindato la difesa, come se davvero dall’alto Davide Astori stesse dando una mano. Stefano Pioli adesso sogna la qualificazione in Europa, che è assolutamente possibile: nei piani c’è l’andare a riprendere il Milan e, visto che i rossoneri sono impegnati contro il Napoli, già oggi potrebbe arrivare il sorpasso al sesto posto che darebbe ancora più lustro a un campionato già positivo, considerando anche che il gruppo è nuovo e giovane. La Spal arriva da quattro pareggi consecutivi e non perde da sei partite, nelle quali ha raccolto 10 punti. Un bottino utilissimo quando si corre per salvarsi, e infatti gli estensi sono andati a riprendere il Crotone in classifica e adesso, avendo passato da imbattuti tutto il mese di marzo, credono davvero nella possibilità di rimanere in Serie A. Arrivasse qualche vittoria in più (due in 15 partite) sarebbe anche meglio, ma per il momento può andare bene così in attesa del volatone finale. Partita speciale per Leonardo Semplici, fiorentino e con tre stagioni da allenatore della Fiorentina Primavera con cui ha raggiunto la semifinale del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPAL

Ancora fuori Badelj, la Fiorentina gioca con il 4-3-1-2 schierando probabilmente Dabo in mediana insieme agli intoccabili Benassi e Veretout, con Saponara che viene confermato titolare ma da trequartista unico. La novità è la posizione di Federico Chiesa, che affianca Giovanni Simeone in attacco; a dire il vero questa è solo una delle soluzioni, potrebbe sempre essere confermato il 4-2-3-1 con Chiesa e Thereau (o Gil Dias) larghi e Saponara centrale. Sia come sia, in difesa Milenkovic e Biraghi agiranno ancora sulle corsie laterali con la coppia centrale formata da German Pezzella e Vitor Hugo davanti a Sportiello. Spal con il consueto 3-5-2, purtroppo per Semplici si allunga la lista degli infortunati: fuori dai giochi anche Schiattarella e Grassi, a centrocampo titolari Everton Luiz e Kurtic che saranno le mezzali in appoggio a Viviani, con Filippo Costa e Manuel Lazzari sugli esterni. Solita difesa con Vicari supportato da Cionek e Felipe davanti a Meret, Paloschi e Antenucci dovrebbero essere la coppia offensiva anche se Floccari spera finalmente di avere una possibilità dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Fiorentina la squadra favorita per vincere questa partita: per quello che dice l’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 per l’affermazione interna della squadra viola vale 1,47 mentre siamo già piuttosto distanti con la quota posta su segno 2. La vittoria della Spal è un’eventualità che vale 7,25 volte la puntata; scommettendo invece sul segno X che, come sempre, identifica il pareggio, il vostro guadagno sul derby toscano di Serie A sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

