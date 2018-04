Francavilla-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

Virtus Francavilla-Matera, diretta dal signor Pasciuta di Agrigento, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Per la Virtus Francavilla, la svolta stagionale è arrivata probabilmente con la vittoria interna contro il Trapani. Quasi obbligata quella precedente contro il derelitto Akragas, successo che aveva rappresentato comunque per i pugliesi un passo avanti molto importante per la salvezza. E invece, la sorpresa c'è stata contro i siciliani che si erano riportati in quota nella rincorsa verso il Lecce, sognando una promozione diretta tornata ad essere ora molto difficile. I gol decisivi di Biason e Madonia sono arrivati negli ultimi dieci minuti del match, ma hanno regalato una vittoria che ha permesso di nuovo alla Virtus Francavilla di agganciare il decimo posto in classifica. Non solo la salvezza è ormai garantita, ma la squadra allenata da D'Agostino può permettersi di nuovo di rincorrere i play off. Al contrario il Matera è incappato in una nuova sconfitta, stavolta in casa contro il Rende, risultato che sembra aver compromesso la corsa al quarto posto. Che pure è lontano solo una lunghezza ed è attualmente occupato dal Monopoli, ma la squadra di Auteri sembra lontana dalla brillantezza dei momenti migliori della stagione e costretta a giocarsi probabilmente le sfide preliminari dei play off per provare a tornare protagonista nella caccia alla B.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MATERA

Le probabili formazioni della sfida. La Virtus Francavilla schiererà Albertazzi in porta e una difesa a tre composta da Prestia, Agostinone e Maccarone. A centrocampo ci sarà spazio per Biason, Monaco e Sicurella, mentre l'esterno di fascia destra sarà Pino e sul lato mancino del campo ci sarà Triarico. In attacco, confermato il tandem Partipilo-Anastasi. Risponderà il Matera con Tonti in porta, Sernicola schierato sull'out difensivo di destra e Di Sabatino sull'out difensivo di sinistra, mentre Gigli e De Franco saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio per De Falco e Maimone, mentre Casoli, Di Livio e Salandria saranno gli incursori offensivi della formazione lucana, avanzati a sostegno di Tiscione che sarà confermato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli confermati per i due allenatori, si confronteranno tatticamente il 3-5-2 di D'Agostino nella Virtus Francavilla ed il 4-2-3-1 di Auteri nel Matera. Nel match d'andata di questo campionato sono stati i lucani a spuntarla, due a uno il risultato in favore del Marera che a 2' dal novantesimo era sotto per un gol di Albertini, ma ha poi ribaltato il risultato con le marcature di Strambelli e Corado. Unico precedente in casa dei pugliesi, quello del 25 settembre 2016, quattro a uno per il Matera il risultato con doppietta di Armellino e gol di Negro e Strambelli, mentre fu Pastore ad accorciare per i padroni di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.30 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

