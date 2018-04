Gubbio-Triestina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Gubbio-Triestina, LaPresse

Gubbio-Triestina, diretta dal signor Cipriani di Empoli, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

L'ultima sconfitta subita in campionato in casa della Fermana ha complicato non poco la situazione del Gubbio, ora costretto a gestire tre soli punti di vantaggio sul Vicenza penultimo e sulla zona play out, ma con una partita fin qui in più disputata rispetto ai berici. Il che significa che gli umbri rischiano davvero di dover affrontare il play out (l'unico previsto nel girone B di Serie C visto il ritiro del Modena già a inizio stagione) per evitare di retrocedere di nuovo nei dilettanti, in un decennio ricco davvero di alti e bassi per il Gubbio. Che dal 2011 a oggi ha conosciuto sia la Serie B che la Serie D, e che vorrebbe trovare un po' di stabilità. Per farlo, dovrà confrontarsi con le ambizioni di una Triestina che, dopo l'importantissima vittoria contro la capolista Padova, è tornata in quota play off e vorrebbe provare a rimanerci per regalare una soddisfazione importante ai propri tifosi, la prima dopo anni di sofferenze nei dilettanti per il glorioso sodalizio alabardato, che deve però gestire, per partecipare agli spareggi promozioni, un esiguo vantaggio di un solo punto sul Renate e di due lunghezze sull'Albinoleffe in classifica.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TRIESTINA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa umbri schiereranno una difesa a tre composta da Burzigotti, Piccinni e Dierna davanti all'estremo difensore Volpe. Kalombo si muoverà come esterno laterale di destra e Lo Porto come esterno laterale di sinistra, con Valagussa e Ricci che assieme a Malaccari formeranno la cerniera centrale di centrocampo. In attacco, al fianco del gambiano Jallow sarà confermato Marchi. Dall'altra parte, scenderanno in campo Boccanera tra i pali, Toriani in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione di terzino sinistro, mentre Lambrughi e lo sloveno Codromaz saranno i centrali di difesa. Coletti, Acquadro e Bracaletti formeranno il terzetto di centrocampo, mentre il ghanese Mensah e il marocchino Arma giocheranno nel tridente offensivo degli alabardati al fianco di Pozzebon.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Alessandro Sandreani e Nicola Princivalli, rispettivamente i tecnici di Gubbio e Triestina, schiereranno le due squadre con il 3-5-2 ed il 4-3-3. Le due squadre si sono ritrovate quest'anno dopo diverso tempo tra i professionisti, nel match d'andata di questo campionato allo stadio Nereo Rocco di Trieste sono stati gli alabardati padroni di casa ad avere la meglio, con una vittoria per tre a uno firmata dalle reti di Codromaz, Mensah e Petrella, con gli umbri che erano riusciti solo momentaneamente ad agguantare il pareggio grazie ad una rete messa a segno da Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.45 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.25 e 1.62 da Unibet.

