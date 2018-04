Incidente Verstappen Vettel/ Video, Ferrari speronata tentando il sorpasso: penalità per il belga

Incidente Verstappen Vettel video: Ferrari speronata tentando il sorpasso: penalità per il belga. E’ successo durante il 43esimo giro del Gran Premio di Cina di Formula 1, in corso

Il contatto fra Verstappen e Vettel al Gp Cina 2018 - Youtube

Incidente fra Max Verstappen e Sebastian Vettel. Il giovane pilota della Red Bull ha speronato il tedesco della Ferrari nel tentativo di sorpassarlo. Il contatto è avvenuto alla curva numero 14, dopo il ungo rettilineo, con la rossa di Maranello che si trovava davanti all’avversario al momento dell’incidente, e che è arrivata un po’ lunga e larga alla frenata; a quel punto il figlio d’arte ha tentato di infilarsi, ma è arrivato anch’egli troppo largo, andando quindi a speronare la Ferrari. Entrambe le monoposto si sono girate, con conseguente perdita di posizione in griglia. Al momento dell’attacco del talento belga a Vettel, la Ferrari si trovava in terza posizione, mentre Verstappen era appunto quarto. In quel frangente della corsa, siamo al 43esimo passaggio, le Red Bull stavano andando decisamente forti, a discapito invece delle Rosse ma anche delle Mercedes, che hanno perso posizioni in griglia.

PENALITA’ DI 10 SECONDI PER VERSTAPPEN

Ricciardo è stato uno dei grandi protagonisti in quei giri, visto che in poco tempo si è portato dalla terza alla prima posizione, e Verstappen ha forse voluto emulare il compagno di scuderia, mettendoci però troppa foga. Per quest’azione sconsiderata la direzione di gara ha deciso di penalizzare il pilota della Red Bull con un drive through, e 10 secondi di stop. Dopo il “botto”, come dicevamo, le due monoposto hanno perso diverse posizioni, con Vettel che è terminato in settima posizione, e Verstappen in quinta. Si prospetta quindi un post-gara molto acceso, visto che i due piloti non si sono mai amati per via dei molteplici screzi dello scorso anno, e tale episodio non farà altro che accendere ancora di più la rivalità. Clicca qui per il video con il contatto Verstappen-Vettel

