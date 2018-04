Juve Stabia-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Monopoli, LaPresse

Juve Stabia-Monopoli, diretta dal signor Provesi di Treviglio, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

La Juve Stabia, inchiodando nello scorso turno di campionato nel posticipo sullo zero a zero il Catania lanciato verso la rincorsa alla Serie B, ha dimostrato di essere ormai una delle formazioni più solide e in salute del campionato cadetto. E per questo la sfida contro il Monopoli si prospetta estremamente interessante, visto che anche i Gabbiani sono in ascesa e con l'ultimo successo interno contro il Bisceglie si sono presi, oltre alla seconda vittoria consecutiva, anche il quarto posto in classifica. Sembra chiaro che i pugliesi saranno tra i protagonisti nei prossimi play off della Serie B, appendice che la Juve Stabia vorrebbe provare a vivere proprio come quarta classificata. E potrebbe riuscirci vincendo questo scontro diretto, visto che le Vespe sono a un solo punto di distanza in classifica dai Gabbiani, e visto soprattutto che si trovano ad aver disputato finora una partita in meno rispetto ai diretti concorrenti. Stando comunque a quanto visto nelle ultime partite, sia la Juve Stabia sia il Monopoli sembrano poter covare legittime ambizioni nella corsa alla Serie B, nella quale sperano di arrivare lanciate nel miglior modo possibile: sarà importante vincere questo match anche per lo stato di forma generale.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONOPOLI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa campani schiereranno Branduani tra i pali, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, con Marzorati e Allievi che andranno a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Viola, Mastalli e al brasiliano Leonardo Vicente, con il suo connazionale Strefezza che completerà il tridente offensivo delle Vespe assieme a Canotto e Simeri. La risposta del Monopoli sarà affidata a Bardini in porta e Ricci, Bei e Bacchetti titolari nella difesa a tre. A centrocampo, al fianco del greco Sounas per vie centrali si muoveranno Zampa e Russo, con Rota che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Mercadante che sarà impiegato sul lato opposto del campo. In attacco, spazio al tandem Genchi-Paolucci.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Allenatori sempre saldi nei loro principi tattici, 4-3-3 lo schieramento scelto dal duo Caserta-Ferrara nella Juve Stabia, 3-5-2 la scelta per Giuseppe Scienza nel Monopoli. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Veneziani è terminato due a zero per le Vespe, una rete per tempo di Canotto e Simeri a decidere l'incontro. Uno a uno nell'ultimo precedente a Castellammare di Stabia datato 21 gennaio 2017, le Vespe padrone di casa pareggiarono con Ripa il vantaggio dei Gabbiani firmato da Pinto a fine primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.45 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.95 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.