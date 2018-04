Juventus Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Sampdoria, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Sampdoria, che viene diretta dal signor Maurizio Mariani, si gioca per la 32^ giornata nel campionato Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 15 aprile per il primo dei posticipi. La partita di andata ha segnato l’ultima sconfitta bianconera in campionato: da allora i campioni d’Italia hanno effettuato il sorpasso sul Napoli e adesso sperano di allungare il divario o quantomeno di confermarlo, così da avvicinare la possibilità di arrivare alla sfida diretta senza che i partenopei abbiano la palla del sorpasso. La Sampdoria pare in leggera ripresa, ma i punti persi qualche settimana fa hanno impedito ai blucerchiati di rimanere al sesto posto: adesso la squadra di Marco Giampaolo è dietro anche alla Fiorentina e deve scrollarsi di dosso l’Atalanta per tornare a prendersi quella posizione europea che appariva francamente scontata.

JUVENTUS SAMPDORIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sampdoria si potrà seguire in diretta tv sui canali del satellite e del digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento nello specifico è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà comunque acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414260 - oppure su Premium Sport e Premium Sport HD. Da ricordare la possibilità di diretta streaming video grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi e che si possono attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Ripartire da un’eliminazione nelle modalità di mercoledì sera è difficile per tutti: la Juventus pensava di aver chiuso la questione Champions League dieci giorni fa, poi si è ritrovata a un passo dal miracolo al Bernabeu ma è stata eliminata da un episodio: basta l’infuocato post partita per dirci che la Vecchia Signora ha accusato il colpo. Dimostrare di sapersi gettare alle spalle il fattaccio è la prova che attende i campioni d’Italia: il settimo scudetto consecutivo resta lì da prendere e ci sarà una finale di Coppa Italia da giocare per la possibilità del quarto Double di fila. Certo, la cicatrice europea rimane ed è in questo che spera la Sampdoria, che ha migliorato il rendimento casalingo prendendosi una fondamentale vittoria a Bergamo con la quale è rimasta agganciata al treno Europa League. Adesso però serve il salto di qualità per non gettare alle ortiche una stagione che era partita alla grande e che potrebbe ancora consegnare ai blucerchiati una qualificazione alle coppe che manca da tempo. Fare punti all’Allianz Stadium non è impossibile e, come detto, forse questo è anche il momento giusto per credere davvero di poter centrare un grande risultato sul campo della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

Massimiliano Allegri deve valutare quanto stravolgere la squadra che ha sfiorato l’impresa a Madrid: sicuramente tornerà Dybala e, insieme a lui, nel pacchetto offensivo potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Cuadrado. Higuain dovrebbe esserci, ed è possibile che resti invariata anche la mediana nella quale Khedira e Matuidi affiancheranno Pjanic nella speranza di ripetere l’enorme prestazione di mercoledì. Spazio anche a Benatia e Chiellini (ma potrebbe giocare Rugani) con Alex Sandro favorito su Asamoah a sinistra, dall’altra parte quasi certa la presenza di Lichtsteiner mentre in porta dovrebbe esserci Buffon, assoluto protagonista del post partita del Bernabeu. La Sampdoria è senza i due terzini titolari, dunque domenica sarà il turno di Sala e Regini (favorito su Murru); Edgar Barreto sta bene e contendo la maglia a Strinic sulla sinistra, Silvestre e Ferrari confermati davanti a Viviano. In mediana chiaramente ci sarà Torreira da playmaker, con Praet che sembra l’unica mezzala certa del posto; con l’ex Quagliarella e Duvan Zapata dovrebbe anche trovare spazio Gaston Ramirez, pronto a prendere il posto che Caprari aveva occupato contro l’Atalanta e nel pareggio del derby contro il Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha quotato la partita dell’Allianz Stadium, assegnando alla Juventus un netto favore nei pronostici: il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vale infatti 1,22 e arriviamo addirittura al valore di 13,00 sul segno 2, che come sempre identifica la vittoria degli ospiti e dunque in questo caso della Sampdoria. Naturalmente potrete puntare anche sul segno X che è quello da giocare qualora pensiate che questa sfida di Serie A possa terminare pari: se le cose andassero effettivamente in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 6,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.