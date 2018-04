Lazio Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby di Serie A, 32^ giornata (oggi 15 aprile)

Diretta Lazio Roma (LaPresse)

Lazio Roma sarà diretta dall’arbitro Mazzoleni; la partita si gioca oggi, domenica 15 aprile, ed è il posticipo che chiude la 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Olimpico per il derby che torna in notturna: grande fascino, sperando che fuori dal campo vada tutto bene. In campo invece di certo sarà spettacolo: il derby è sempre il derby, a Roma ha un valore grandissimo in ogni caso; a maggior ragione se Lazio e Roma lottano per lo stesso obiettivo, cioè conquistare un posto nella prossima Champions League. Inoltre biancocelesti e giallorossi arrivano da settimane di segno opposto nelle Coppe: la Lazio è stata rimontata ed eliminata dal Salisburgo in Europa League, la Roma invece ha scritto una pagina memorabile della sua storia con la rimonta sul Barcellona che l’ha portata in semifinale di Champions League. Euforia e orgoglio da una parte, voglia di riscatto dall’altra: quanto incideranno sul derby?

LAZIO ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Roma sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Roma. In vista del derby, Simone Inzaghi deve fare i conti con le fatiche e le delusioni di Coppa: la Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1 che prevede Strakosha in porta e davanti a lui De Vrij, Radu e uno fra Luiz Felipe e Bastos. Sulla destra ballottaggio anche a centrocampo, dove si giocano il posto Marusic e Basta; a sinistra invece ecco Lulic, mentre in mediana agirà Lucas Leiva come regista, affiancato da Parolo e Milinkovic Savic. Sulla trequarti Luis Alberto potrebbe essere favorito su Felipe Anderson in appoggio alla prima punta, naturalmente il capocannoniere Immobile. La Roma risponderà con il 3-4-3: Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare il terzetto composto da Fazio, Manolas e Juan Jesus davanti al portiere Alisson. A centrocampo propendiamo per la coppia in mediana De Rossi-Strootman, con a destra Florenzi e a sinistra Kolarov in qualità di esterni. Ecco infine il tridente, con Nainggolan che dovrebbe dunque essere utilizzato da esterno destro, a sinistra Schick oppure Under, centravanti naturalmente Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente incerto per questa partita fra Lazio e Roma, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non si sbilancia circa l’esito del derby capitolino. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Lazio infatti pagherebbe 2,75 volte la posta in palio, mentre la quota è inferiore anche se di poco per la vittoria “esterna” della Roma, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,50 e rende i giallorossi favoriti in questo derby. Premierebbe un po’ di più invece la quota per il pareggio all’Olimpico: il segno X è proposto infatti a 3,40.

