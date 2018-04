Lecce-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Fondi, LaPresse

Lecce-Fondi, diretta dal signor Valiante di Salerno, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

L'ultima vittoria sul campo della Reggina e i contemporanei passi falsi di Catania e Trapani nell'ultima giornata di campionato hanno reso di nuovo il Lecce padrone del proprio destino nella corsa alla promozione diretta nel campionato di Serie C, nel girone C. Salentini protagonisti di una stagione turbolenta, ricca di alti e bassi, ma pur con una partita disputata in più, i quattro punti di vantaggio sul Catania e i cinque col Trapani garantiscono alla squadra di Liverani la promozione in Serie B, a patto di chiudere con un filotto di vittorie la regular season. Questo impegno interno contro il Fondi sembra una buona occasione, i salentini possono puntare a sfruttare la crisi dei rossoblu che sono reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato, subite contro Casertana, Cosenza, Sicula Leonzio e Paganese. Fondi che dopo la sconfitta interna subita contro la Paganese, con un rocambolesco quattro a cinque, si trova a sei punti dai campani e sembra ormai rassegnato a partecipare ai play out per garantirsi di nuovo un posto tra i professionisti. Solo un punto per i fondani nelle ultime sette trasferte di campionato, il Lecce però in casa non vince da quattro partite, dal successo col Catanzaro del 4 febbraio scorso.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FONDI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa salentini schiereranno Perucchini in porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Ciancio schierato in posizione di terzino sinistro, con Cosenza e Marino al centro della retroguardia. A centrocampo spazio ad Armellino, Arrigoni e Mancosu, con il portoghese Ferreira che si muoverà da trequartista alle spalle del tandem composto da Saraniti e da Di Piazza. Risponderà il Fondi (privo di Nolé in attacco, espulso nel match contro la Paganese in cui pure ha realizzato una doppietta), con l'albanese Elezaj in porta e una linea di difesa a quattro, con Galasso esterno laterale di destra e Pompei esterno laterale di sinistra, mentre Ghinassi e Mangraviti saranno i centrali di difesa. Terzetto titolare di centrocampo con Vastola, Quaini e De Martino, mentre Mastropietro completerà il tridente offensivo dei pontini al fianco di Corvia e di Addessi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà due ex della Serie A scontrarsi in panchina: 4-3-1-2 per il Lecce allenato da Fabio Liverani, 4-3-3 per il Fondi di Pasquale Luiso. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Domenico Purificato di Fondi è terminato con un pari a reti bianche, nello scorso anno il precedente nel Salento è terminato con un secco due a zero per i padroni di casa, Lecce vincente il 26 marzo 2017 con i gol di Maimone e Torromino su rigore nel giro di otto minuti nel primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.27 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 4.85 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 11.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

