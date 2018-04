Milan, Donnarumma ferma il Napoli/ Video, incredibile parata su Milik e record: più giovane a 100 gare

15 aprile 2018 Silvana Palazzo

Milan, Donnarumma ferma il Napoli (Foto: LaPresse)

Se il Milan riesce a mandare in bianco il Napoli, il merito è tutto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, diventato oggi il più giovane calciatore di sempre a collezionare 100 presenze in Serie A, si è fatto come regalo un intervento quasi sovrannaturale. Una parata incredibile al 92' sul diagonale di Arek Milik, una parata che potrebbe costare caro ai sogni Scudetto del Napoli. Questa potrebbe essere la parata dell'anno: Donnarumma si è allungato per salvare la porta rossonera e quindi il risultato a San Siro. Era il secondo minuto dei tre di recupero: parte il cross dalla fascia destra del Napoli, ci arriva di testa Lorenzo Insigne che la spizzica e quindi la palla arriva sui piedi di Milik che lascia partire un sinistro diretto all'angolino basso della porta. Ma Donnarumma si tuffa e salva in calcio d'angolo, negando dunque all'attaccante del Napoli la gioia del gol. E con la partita di oggi il 19enne supera leggende del calcio italiano come Gianni Rivera, Silvio Piola, Roberto Mancini, Paolo Maldini e Francesco Totti.

DONNARUMMA FERMA IL NAPOLI: IL GIUDIZIO DI GATTUSO

«Per me può diventare un grandissimo portiere», così Gennaro Gattuso parla di Gigio Donnarruma al termine di Milan-Napoli. L'allenatore rossonero, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio, non si è detto sorpreso per l'incredibile e decisivo intervento del suo portiere: «Non deve pensare alla parata di oggi, perché non è l'unica che ha fatto finora». Gattuso mette in evidenza un altro aspetto della prestazione di Donnarumma, un aspetto che rende il 19enne uno dei migliori portieri in questa fase moderna: «Ha fatto una grandissima partita con i piedi, ha giocato con tranquillità e dato serenità al reparto - e poi ribadisce - Ha fatto una grande prestazione anche con i piedi». Un concetto che aveva già espresso ai microfoni di Premium Sport: «Al di là della parata sono contento per come ha gestito l’inizio dell’azione. Deve rivedere la partita ed essere contento, ha fatto una grande gara a livello tecnico».

