Milan Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto

15 aprile 2018

Diretta Milan Napoli, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Napoli, partita diretta da Luca Banti, si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 aprile; siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e a San Siro è di scena un vero e proprio big match. Il Napoli continua a credere nel sogno scudetto: oggi sarà in campo prima della Juventus e dunque potrà mettere pressione ai bianconeri, sperando di recuperare parte dello svantaggio e arrivare alla sfida diretta - ormai imminente - con la possibilità di effettuare il sorpasso e tornare in vetta alla classifica. Il Milan è reduce da un periodo poco brillante, con il quale rischia di compromettere la grande rincorsa verso l’Europa: servirà una vittoria per sistemare la propria posizione nella graduatoria, anche se il quarto posto si è allontanato in maniera forse decisiva bisogna necessariamente qualificarsi almeno all’Europa League.

MILAN NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Napoli si potrà seguire in diretta tv sui canali del satellite e del digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento nello specifico è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà comunque acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414293 - oppure su Premium Sport e Premium Sport HD. Da ricordare la possibilità di diretta streaming video grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi e che si possono attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; in più su Sky Super Calcio (Diretta Gol Serie A) e Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD (Diretta Premium) verranno trasmessi i due programmi che forniscono in tempo reale gli highlights, le reti e le fasi salienti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Due punti nelle ultime tre partite per il Milan, che ha forse ottenuto una sconfitta immeritata contro la Juventus ma poi ha avuto fortuna nel derby, e non è riuscito a rialzarsi contro il Sassuolo. Questa striscia rischia ora di compromettere un campionato comunque positivo, nel quale i rossoneri sono riusciti a ritrovare le loro certezze e far fruttare i grandi investimenti estivi; Gennaro Gattuso si è guadagnato il rinnovo con la sua rimonta, ma adesso deve fare il passo in più: come detto arrivare quarti è molto difficile (8 punti di ritardo), ma si può ancora pensare di prolungare la corsa fino all’ultimo e sperare in un passo falso di qualcuna delle squadre che precedono in classifica. Il Napoli spera ovviamente che i rallentamenti li abbia la Juventus: settimana prossima si va a Torino e Maurizio Sarri ci vuole arrivare con lo svantaggio ridotto o, nella peggiore delle ipotesi, confermando il -4 per poi ridurre ulteriormente nello scontro diretto e andare a confidare nelle due partite difficili che la capolista avrà (o anche nelle altre). Siamo davvero vicini alla resa dei conti, e in una città come quella partenopea la vittoria con incredibile rimonta contro il Chievo assume un significato particolare: chissà che non possa davvero essere il trionfo scudetto, ma perchè sia così bisognerà innanzitutto fare risultato a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Doppia tegola per Gennaro Gattuso: sia Bonucci che Alessio Romagnoli salteranno il Milan, dunque difesa reinventata con Musacchio e Cristian Zapata titolari tra i due terzini Calabria e Ricardo Rodriguez. Il resto della squadra dovrebbe invece rimanere lo stesso, con Kessie e Bonaventura ad accompagnare l’azione di Lucas Biglia in cabina di regia, con Suso e Calhanoglu che si muoveranno sugli esterni del tridente offensivo. Cutrone è favorito per giocare come prima punta, ma attenzione alla crescita di Kalinic nelle quotazioni dell’allenatore e alla possibilità che sia André Silva ad avere la meglio. Napoli senza lo squalificato Mario Rui: difficile che giochi Milic, a sinistra dovrebbe scalare Hysaj con Maggio titolare dall’altra parte, mentre dalla squalifica tornano Raul Albiol e Koulibaly che si piazzano davanti a Reina. A centrocampo insieme all’italo-brasiliano ci sarà spazio come sempre per Allan e Hamsik (che ha ormai recuperato in pieno la condizione), davanti nonostante il ritorno in grande stile di Milik dovrebbe essere ancora Mertens a giocare da prima punta, con Callejon e Lorenzo Insigne che come di consueto gli terranno compagnia provando a risultare decisivi una volta di più.

QUOTE E PRONOSTICO

L’effetto San Siro e un Milan in ripresa non sono sufficienti per far girare il vento del pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai il favorito resta il Napoli, come si può ben vedere dalla quota di 1,83 che viene assegnata all’eventualità del segno 2. Il successo interno dei rossoneri arriva con una quota di 4,50; potete anche giocare il pareggio - e dunque il segno X - se siete convinti che nessuna delle due squadre riuscirà a festeggiare i tre punti questa sera; se al Meazza le cose dovessero effettivamente andare così, la Snai vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

