Modena Civitanova/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (gara-4 semifinale playoff)

Diretta Modena Civitanova info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-4 delle semifinali playoff scudetto: match-ball Lube al Pala Panini (oggi 15 aprile)

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Modena Civitanova - LaPresse

Modena Civitanova, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Daniele Rapisarda, è la gara-4 della semifinale dei playoff scudetto della Superlega di volley in programma oggi domenica 15 aprile al Pala Panini: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 per la grande sfida fra Azimut e Lube. Modena e Civitanova ci arrivano con la serie che è sul punteggio di 2-1 in favore dei marchigiani, dal momento che finora è sempre stato rispettato il fattore campo: Modena dunque deve vincere per portare la serie a gara-5 e giocarsi tutto nella bella, anche se nelle Marche; Civitanova ha invece il primo match-ball, anche se espugnare il Pala Panini non è mai facile per nessuno. Va però anche detto che le vittorie delle squadre di casa non sono mai state facili in questa serie: ad esempio, la Lube ha avuto bisogno del tie-break sia in gara-1 sia in gara-3 per difendere l’inviolabilità dell’Eurosuole Forum, con tanto di polemiche domenica scorsa. Sono partite che si possono decidere anche in base ad un solo pallone: la certezza è che sarà spettacolo, imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita Modena Civitanova sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che ormai da diversi anni è la ‘casa’ della grande pallavolo italiana. Appuntamento quindi alle ore 18.00 per vivere un’altra sfida che si annuncia vibrante e aperta a ogni possibilità. Non dimentichiamo poi che la sfida sarà visibile anche in diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

IL CONTESTO

Per Modena questa è l’ultima spiaggia, ma la Azimut ci arriva con la consapevolezza che Civitanova non è certo imbattibile, soprattutto al Pala Panini, dove il giorno di Pasqua in gara-2 i padroni di casa emiliani si imposero per 3-1. Bisogna però cancellare i rimpianti legati all’incredibile finale di gara-3 a Civitanova, dove nel tie-break è successo di tutto. Dal canto suo, la Lube arriva alla partita odierna forte della qualificazione alla Final Four di Champions League, dove rappresenterà l’Italia insieme a Perugia, ma forse anche più stanca per l’impegno di mercoledì sera a Trento, dove ha conquistato appunto il pass. In tal senso per Civitanova è stato senza dubbio molto importante riuscire a chiudere la pratica già dopo i primi due set, anche se poi la partita si è conclusa solamente al tie-break. Insomma, situazioni diverse ma altrettanto intriganti: Modena gioca la partita che potrebbe mettere la parola fine alla stagione della Azimut, ma lo fa con la consapevolezza che tutto è possibile; Civitanova sa che nella peggiore delle ipotesi andrebbe alla bella e ha pure una Champions League ancora da giocare, ma guai se tutto questo facesse abbassare la tensione ai marchigiani.

