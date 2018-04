Nba, Belinelli show in Philadelphia Miami/ Video, 25 punti e record in carriera nei playoff

Quella fra i Philadelphia 76ers e i Miami Heats, sarà senza dubbio una partita che il nostro Marco Belinelli si ricorderà a lungo. Il cestista italiano di Phila ha infatti realizzato 25 punti durante la gara 1 dei playoff contro la franchigia della Florida, record personale per quanto riguarda la post-season. In 33 minuti di match, il nazionale azzurro regala una prova da urlo, non soltanto per i punti segnati, quanto per la leadership e il carisma. E’ stato infatti Beli, insieme all’altro panchinaro, Ilyasova, a trascinare la squadra al successo, tra l’altro, 17esima vittoria consecutiva per la compagine di Philadelphia, in forma come non mai. Una gara tutta in discesa quella dell’italiano, che entrato in campo dopo un solo giro di orologio, ha subito piazzato un paio di bombe da tre, mandando in visibilio il caldissimo pubblico del Wells Fargo Center.

LO SCORE DI BELINELLI

Nonostante l’ottima prestazione dell’italiano, Philadelphia va sotto, fino ad arrivare ad uno svantaggio in doppia cifra nel primo quarto, poi recuperato all’inizio della seconda frazione. All’intervallo la gara è quasi in perfetto equilibrio, con i Miami che comandano di quattro lunghezze, 60 a 56, mentre Belinelli ne ha già messi 13, il miglior marcatore dei 76ers. Nella seconda metà di gara l’inerzia cambia, e Phila piazza un parziale di 15 a 0, dando vita anche ad una prestazione difensiva impeccabile. A inizio quarto il vantaggio dei padroni di casa è di 12 punti, che sale addirittura a 25 a tre minuti e 25 secondi dalla sirena, grazie ad un canestro da urlo da tre del solito Belinelli. Alla fine il risultato sarà 130 a 103 per Phila, con Belinelli che chiuderà con 25 punti, due rimbalzi, due assist e tre palle rubate. Clicca qui per il video con il canestro pazzesca di Belinelli

