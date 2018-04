Padova-Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Padova-Albinoleffe, LaPresse

Padova-Albinoleffe, diretta dal signor Massimi di Termoli, domenica 15 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

Se l'è vista brutta il Padova dopo la sconfitta nella sfida contro la Triestina nell'ultimo turno di campionato. Dopo aver stradominato la stagione nel girone B di Serie C, la formazione biancoscudata rischiava di vedersi arrivare a soli quattro punti di distanza la Reggiana, in risalita di gran carriera in classifica. Invece gli emiliani hanno perso l'occasione, facendosi travolgere dal Mestre nel recupero di campionato, e il Padova può gestire così sette preziosi punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, per chiudere la corsa alla promozione nel campionato cadetto. La squadra di Bisoli dovrà provare a riprendere la propria corsa contro un Albinoleffe a sua volta a caccia dei play off, a un solo punto dal decimo posto dopo la vittoria interna contro la Feralpisalò. Ciò che più conta per i seriani è aver comunque blindato un'importantissima salvezza diretta, anche se per tutto il campionato la squadra ha dato l'impressione di potersi inserire nella parte alta della classifica, per poi calare vistosamente in questa seconda metà del torneo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa veneti schiereranno Bindi tra i pali e una difesa a tre schierata con Cappelletti, Trevisan e Russo dal primo minuto. Zambataro avrà il compito di presidiare la fascia destra e Contessa giocherà invece sulla fascia sinistra, con Mazzocco, Pinzi e Pulzetti chiamati a muoversi per vie centrali sulla linea di centrocampo. In attacco, spazio a Capello al fianco di Guidone. Risponderà l'Albinoleffe con Coser in porta e una difesa a tre formata da Zaffagnini, Gavazzi e dal romeno Gusu, autore di una doppietta nell'ultimo match casalingo vinto dai seriani contro la Feralpisalò. A centrocampo i due centrali saranno Agnello e Di Ceglie, con Giorgione schierato sulla fascia destra e Solerio sulla fascia sinistra. Gelli si muoverà da trequartista alle spalle di Colombo e dell'ivoriano Kouko, coppia d'attacco titolare.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico tra le due formazioni con il 3-5-2 di Pierpaolo Bisoli nel Padova che si scontrerà con il 3-4-1-2 di Max Alvini nell'Albinoleffe. Nel match d'andata di questo campionato, Padova corsaro allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, biancoscudati in gol con una doppietta di Cisco che ha ribaltato il vantaggio seriano siglato con un autogol di Russo. Uno a uno nell'ultimo precedente a Padova datato 3 settembre 2016, Albinoleffe in vantaggio grazie a Gonzi e raggiunto nella ripresa da una rete di Altinier. Ultima vittoria dell'Albinoleffe a Padova risalente al campionato di Serie B 2009/10, due a zero il risultato finale per i seriani nel match del 5 gennaio 2010.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.83 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 4.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.64 da Unibet.

