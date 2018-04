Pagelle/ Juventus-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Juventus Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a Torino, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata della Serie A

15 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Sampdoria, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il match della 32^ giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Sampdoria, al momento la situazione vede la formazione di Allegri avanti 1 a 0: ecco i voti del primo tempo che si è concluso con il gol di Mario Mandzukic (7) che allo scoccare del 45' ha saputo cogliere l'attimo trasformando in oro il cross del nuovo entrato Douglas Costa (7,5) battendo Viviano (5) che si è fatto trovare impreparato in mezzo ai pali. Non è tutto rose e fiori per la Vecchia Signora: Pjanic (6) ha dovuto alzare bandiera bianca per un imprecisato problema muscolare lasciando il posto proprio al brasiliano che al primo pallone ha mandato in porta l'attaccante croato. Una sola occasione per i blucerchiati con il colpo di testa di Quagliarella (6,5) che ha fatto timbrare il cartellino a Buffon (6,5). Finisse così, la Juve volerebbe a +6 sul Napoli a una settimana dallo scontro decisivo che a questo punto potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla volata scudetto.

VOTO JUVENTUS 6,5 - I bianconeri prendono l'iniziativa sin dal fischio d'inizio e solamente a pochi istanti dal riposo trovano la via del gol con Mandzukic.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7,5 - Entra prendendo il posto di Pjanic e gli bastano pochi secondi per rivelarsi decisivo con l'assist per Mandzukic.

PEGGIORE JUVENTUS: RUGANI 5,5 - Non è entrato benissimo in partita: qualche retropassaggio sbagliato e un paio di cross da dimenticare.

VOTO SAMPDORIA 5,5 - Molto bene in fase difensiva i blucerchiati fino al gol di Mandzukic, quando la retroguardia di Giampaolo si appisola lasciando campo libero al croato.

MIGLIORE SAMPDORIA: PRAET 7 - Aggredisce instancabilmente i portatori di palla bianconeri, non a caso la Juventus fatica a imporsi nella linea mediana.

PEGGIORE SAMPDORIA: VIVIANO 5 - Così così sul gol di Mandzukic dove poteva essere decisamente più reattivo così come i difensori. (Stefano Belli)

