Pagelle/ Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Olimpico, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A

15 aprile 2018 Umberto Tessier

Pagelle Lazio Roma, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Lazio e Roma con le due migliori occasioni capitate sui piedi di Parolo, palla sul fondo, e Bruno Peres, palo. Andiamo ora a scoprire le valutazioni dei protagonisti in campo. Strakosha (6) rischia qualcosina su Dzeko, salvato dal palo in occasione del tiro di Bruno Peres. Luiz Felipe (6) partita di battaglia, non si tira indietro. De Vrij (6) sempre pulito ed ordinato nei suoi interventi. Radu (6) sta facendo il compitino, può dare di più. Marusic (5,5) non si vede tantissimo nella zona di campo che gli compete. Parolo (5,5) spreca un'ottima occasione su lancio illuminante di Milinkovic Savic. Lucas Leiva (5,5) non sta brillando il regista brasiliano, approssimativo. Milinkovic Savic (6) si accende poco, ma la sua fisicità si sente. Lulic (5.5) il bosniaco appare stanco, poco lucido. Felipe Anderson (6,5) il migliore dei suoi, quando parte fa paura. Immobile (5,5) pescato sistematicamente in fuorigioco, deve stare più attento. Passiamo ora alla Roma. Alisson (6) rischia qualcosina su Felipe Anderson, non deve compiere interventi particolari. Fazio (6) chiude bene le poche iniziative laziali. Manolas (6,5) grandissima la chiusura su Felipe Anderson, insuperabile. Juan Jesus (5,5) sembra la catena debole dell'orchestra giallorossa. Bruno Peres (6) ha la grandissima occasione sul destro, il palo spegne l'urlo in gola. De Rossi (6) il capitano sbaglia poco in mezzo. Strootman (6) combatte su tutti i palloni, guerriero. Kolarov (6) l'ex laziale non sembra essere in una delle sue migliori serate, può solo crescere. Nainggolan (6,5) la palla per Bruno Peres è una magia. Schick (6) volenteroso. ma incide poco. Dzeko (6) un suo recupero difensivo è da applausi, pochi i palloni giocabili in avanti.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6 - Inizia meglio della Roma per poi spegnersi nel finale di prima frazione, la squadra appare stanca. MIGLIORE LAZIO: FELIPE ANDERSON 6,5 - Quando il brasiliano si accende fa paura, predica nel deserto. PEGGIORE LAZIO: PAROLO 5,5 - Ha sui piedi la palla del vantaggio ma spreca malamente. VOTO ROMA 6 - Dopo un inizio negativo si ridesta nel finale, il palo ferma Bruno Peres. MIGLIORE ROMA: NAINGGOLAN 6,5 - Il servizio a fari spenti per Bruno Peres è una magia, il belga può essere l'uomo decisivo nella ripresa. PEGGIORE ROMA: JUAN JESUS 5,5 - Rischia il rosso su Parolo, anello debole della compagine giallorossa.

