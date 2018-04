Pagelle/ Milan Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Milan Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A

15 aprile 2018 Federico Giuliani

Pagelle Milan Napoli, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Milan-Napoli termina con il risultato di 0-0. Pronti, via. Il primo squillo è del Milan, che al 3' approfitta di un errore in uscita del Napoli. Suso (6,5) appoggia per Bonaventura (6), che dal limite chiama Reina (6,5) alla respinta in corner. Al 10' ancora un pericolo per gli ospiti: Suso mette in mezzo un cross al bacio per Kalinic (6), che colpisce di testa dopo una provvidenziale deviazione aerea di Albiol. Il croato stacca da posizione favorevole ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Il Napoli cresce con il passare dei minuti e si fa vedere al 14': Zapata (6,5) chiude Mertens (5) ma la sfera arriva a Callejon (5,5). Lo spagnolo calcia dal limite ma la mira è da rivedere. Al 15' Callejon appoggia per Insigne (6), che con il tacco manda in porta Mertens: il belga carica la bordata ma Donnarumma (6) si oppone. Al 23' il Milan torna a premere sul pedale dell'acceleratore: Rodriguez (6) cerca Kalinic ma Koulibaly (6) è provvidenziale a chiudere in calcio d'angolo. Al 31' Calabria sbaglia il rinvio ma Hamsik non ne approfitta: il tentativo del capitano ospite è sballato. Poco dopo Insigne cerca un destro a giro dal vertice sinistro dell'area ma anche qui manca la precisione. Al 34' Insigne (6) salta Biglia (5) e confeziona un destro a giro che impatta sui cartelloni pubblicitari. Al 37' Reina dive no a una sventola di Calhanoglu: sulla respinta del portiere, Musacchio ribatte in rete ma il difensore era in fuorigioco. Bravo Banti ad annullare la rete rossonera. Di fatto è questa l'ultima emozione di un gran, bel primo tempo.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7,5 - Ritmi altissimi e occasioni da una parte e dall'altra. Si vede che entrambe le squadre vogliono vincere. VOTO MILAN 6,5 - Fase difensiva buona, proiezione offensiva generosa. I rossoneri creano diverse palle gol e soffrono relativamente le fiammate avversarie. MIGLIORE MILAN SUSO 6,5 - Le azioni più pericolose del Diavolo partono quasi sempre dal suo piede. Si spegne un po' nel finale di tempo. PEGGIORE MILAN CALABRIA 5 - Sbaglia tantissimo da quella parte. In sofferenza perenne contro Insigne. Commette anche diversi errori tecnici. VOTO NAPOLI 6 - Il tridente avanzato non ha ancora carburato. Dei tre, soltanto Insigne è ben entrato in partita. Palleggio spesso fine a sè stesso. MIGLIORE NAPOLI ALBIOL 6,5 - Provvidenziale nell'anticipare Kalinic in almeno due occasioni. PEGGIORE NAPOLI MERTENS 5 - Un po' abulico nel cuore del tridente napoletano. Spreca una buona occasione. VOTO ARBITRO (Banti) 6 - Una sola macchia: un fuorigioco non fischiato a Insigne al 15'. Per il resto, ci siamo.

© Riproduzione Riservata.