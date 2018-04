Probabili formazioni/ Juventus Sampdoria: quote e ultime novità live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Sampdoria: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. I bianconeri perdono ancora De Sciglio ma ritrovano Dybala, blucerchiati senza i due terzini

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Sampdoria, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Sampdoria, che va in scena domenica 15 aprile alle ore 18:00, rappresenta il primo dei due posticipi nella 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I bianconeri scendono in campo circa un’ora dopo che il Napoli avrà chiuso il suo impegno di San Siro: sapranno già dunque quale potrebbe essere il distacco in classifica in caso di vittoria (o pareggio o sconfitta) e adesso conta davvero, perchè manca una settimana alla grande sfida che potrebbe decidere o instradare la corsa allo scudetto. La Sampdoria invece continua a inseguire una posizione in Europa: percorso complicato dal rallentamento di qualche tempo fa, al momento i blucerchiati sarebbero fuori dai giochi ma hanno ancora tutto per giocarsela. Sarà quindi una partita molto interessante; andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorita la Juventus secondo l’agenzia di scommesse Snai, e anche in maniera netta: i bookmaker nel caso specifico hanno assegnato alla vittoria dei bianconeri una quota di 1,22 mentre per il successo della Sampdoria, per il quale dovrete giocare il segno 2, il valore è addirittura di 13,00. Forse non c’è tutta questa differenza tra le due squadre, e i blucerchiati sperano di portare a casa almeno un pareggio: questa eventualità è indicata dal segno X e, se le cose all’Allianz Stadium dovessero davvero andare in questo modo, il vostro guadagno sulla partita di Serie A sarebbe di 6,2 5 volte la somma che avrete deciso di scommettere.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Barzagli non recupera e De Sciglio resta fuori dai giochi dopo Madrid: per superare la bruciante eliminazione di Champions League Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a una squadra molto simile rispetto a quella che ha giocato mercoledì sera, con Lichtsteiner dentro da subito e con Alex Sandro confermato a sinistra, con Buffon in porta e con la coppia centrale Benatia-Chiellini che ancora una volta potrebbe avere la meglio su Rugani. Anche il centrocampo potrebbe e dovrebbe rimanere lo stesso, formato quindi da Pjanic come playmaker e da Khedira e Matuidi che agiranno come mezzali; dove Allegri potrebbe modificare la sua squadra è allora nel reparto offensivo, perchè Dybala torna dalla squalifica e avrà a disposizione una maglia sull’esterno. Se destro o sinistro, dipenderà dal ballottaggio a tre tra Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic; potrebbero giocare anche due di questi nel caso il tecnico aprisse al 4-2-3-1 (utilizzato a volte nelle ultime uscite), in ogni caso la prima punta dovrebbe essere Higuain e, per quanto riguarda Mandzukic, è da capire se si vorrà cavalcare la grande notte di Champions League arrivata dopo un periodo di appannamento e cattive prestazioni.

GLI 11 DI GIAMPAOLO

Raramente Marco Giampaolo cambia i suoi giocatori, ma questa volta è costretto a farlo: sia Bereszynski che Murru sono indisponibili, e quindi i due terzini saranno giocoforza Sala e Regini (ma attenzione a Strinic, che non parte battuto). Sulla trequarti invece Gaston Ramirez potrebbe riavere la maglia da titolare sfilandola a Caprari; invariato il tandem d’attacco con Quagliarella e Duvan Zapata, mentre a centrocampo Edgar Barreto è vicino al 100% e potrebbe tornare titolare, in questo caso prendendo il posto a Linetty visto che Praet rimane in grande vantaggio. Il regista sarà l’insostituibile Lucas Torreira; in difesa la coppia centrale sarà la stessa di sempre, dunque quella formata da Silvestre e Gian Marco Ferrari (difficile che Regini possa entrare nel ballottaggio in questa posizione), il portiere chiaramente sarà Viviano, che ha recuperato al meglio dopo i problemi fisici che anche in questa stagione gli hanno impedito di giocare alcune partite.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 21 Howedes, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 11 Douglas Costa, 17 Mandzukic, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Barzagli

SAMPDORIA (4-3-3): 2 Viviano; 7 Sala, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 19 Regini; 18 Praet, 34 Torreira, 16 Linetty; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 72 Belec, 92 Tozzo, 3 J. Andersen, 17 Strinic, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Murru, R. Alvarez

