Probabili formazioni/ Lazio Roma: quote e ultime novità live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Roma: quote e ultime novità live sul derby di Serie A per la 32^ giornata. I moduli e i titolari: le scelte di Inzaghi e Di Francesco

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Roma (Foto LaPresse)

Lazio Roma si gioca alle ore 20.45 le due formazioni scenderanno in campo stasera all’Olimpico per dare vita al derby capitolino che chiude la 32^ giornata di Serie A. La supremazia cittadina nella Capitale ha sempre un sapore speciale, in più quest’anno c’è in palio la qualificazione alla prossima Champions League a rendere ancora più gustoso il derby. Come se non bastasse, in settimana le due squadre hanno avuto destini diversi: rimonta leggendaria della Roma sul Barcellona, rimonta invece subita dalla Lazio ad opera del Salisburgo. Gli ingredienti per una partita memorabile quindi ci sono tutte, per cui vediamo quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente incerto per questa partita fra Lazio e Roma, come è normale che sia in un derby, per di più fra due formazioni appaiate in classifica. L’agenzia di scommesse sportive Snai assegna un leggero vantaggio ai giallorossi: infatti, il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Lazio infatti pagherebbe 2,75 volte la posta in palio, mentre la quota per la vittoria “esterna” della Roma è leggermente più bassa, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,50 e rende i giallorossi favoriti in questo derby. La quota per il pareggio all’Olimpico è invece la più alta, anche se non di molto: il segno X è proposto infatti a 3,40.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI INZAGHI

La Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1 nel derby, anche se le scelte di Simone Inzaghi potrebbero essere dettate pure dal momento psicologico: peserà la delusione europea oppure i suoi ragazzi sapranno vivere il derby come occasione di riscatto? Sicura naturalmente la presenza di Strakosha in porta, davanti a lui De Vrij, Radu e uno fra Luiz Felipe e Bastos, ballottaggio ancora aperto. Marusic è favorito su Basta come esterno destro di centrocampo, così come Lulic su Lukaku sulla corsia mancina. In mediana agirà Lucas Leiva come regista, affiancato dalle mezzali Parolo e Milinkovic Savic: su questo si va sul sicuro, è uno dei punti di forza della Lazio. Sulla trequarti Luis Alberto dovrebbe essere titolare, anche se non si può ancora scartare l’ipotesi Felipe Anderson in appoggio alla prima punta, che naturalmente sarà il capocannoniere Immobile.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco deve ancora decidere il modulo fra 3-4-3 e 4-3-3: una differenza più tattica che di interpreti, dal momento che ad esempio non ci sono dubbi su Florenzi a destra e Kolarov a sinistra, ma va deciso se agiranno sulla linea dei difensori oppure su quella dei centrocampisti. Di Francesco dovrebbe schierare il terzetto composto da Fazio, Manolas e Juan Jesus davanti al portiere Alisson, ma il brasiliano verrebbe sacrificato in favore di El Shaarawy in caso di assetto più aggressivo. In mediana ecco De Rossi e Strootman, anche se non è da escludere l’utilizzo di Pellegrini e la posizione di Nainggolan dipenderà dalla scelta del modulo. In attacco - oltre alla carta El Shaarawy - si giocano una maglia da titolare pure Schick e Under, mentre non ci sono dubbi sul centravanti che naturalmente sarà Dzeko.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Guerrieri, Vargic, Caceres, Bastos, Wallace, Basta, Di Gennaro, Lukaku, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Patric.

ROMA (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick, Dzeko, Nainggolan. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Antonucci, Under, El Shaarawy, Perotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Defrel.

