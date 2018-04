Probabili formazioni/ Milan Napoli: quote e ultime novità live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Milan Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti che si affrontano a San Siro. Emergenza per i rossoneri: sia Bonucci che Romagnoli sono indisponibili

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Napoli, Serie A 32^ giornata

Milan Napoli è una delle grandi partite previste nella 32^ giornata di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di domenica 15 aprile. E’ il turno dei partenopei di provare a mettere pressione alla Juventus, che giocherà tre ore più tardi; Maurizio Sarri naturalmente spera di confermare il suo distacco dalla capolista e, nella migliore delle ipotesi, proverà ad aumentarlo in vista della partita dell’Allianz Stadium; di fronte c’è un Milan che certamente non parte battuto, ma che ha fatto due punti nelle ultime tre giornate e si è allontanato in maniera forse definitiva dalla possibilità di quarto posto e qualificazione in Champions League, dunque probabilmente pensa solo all’Europa League come obiettivo ma chiaramente vorrà prendersi la vittoria interna. Andiamo adesso a dare uno sguardo al modo in cui le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dai loro allenatori, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai, che ha proposto le quote per la partita di San Siro, dice che il Napoli ha i favori del pronostico: giocando sul segno 2, che identifica la vittoria esterna dei partenopei, si vincerebbe infatti 1,83 volte la cifra messa sul piatto. Per quanto riguarda invece un successo del Milan, la quota proposta dai bookmaker è di 4,50; siamo a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto qualora doveste azzeccare la giocata sul segno X, che dovrete segnare qualora pensiate che il big match dello stadio Giuseppe Meazza terminerà con un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

GLI 11 DI GATTUSO

Ovviamente per parlare della formazione del Milan bisogna partire dal fatto che Bonucci (squalifica) e Alessio Romagnoli (lesione) non faranno parte della sfida: difficile per Gennaro Gattuso, non tanto a livello di cambi (giocheranno Musacchio e Cristian Zapata) quanto perchè bisogna affrontare il Napoli senza i due centrali titolari. A dare una mano particolare dovrà allora essere una mediana che sarà composta come sempre da Kessie, Lucas Biglia e Bonaventura senza alcune sorprese (una potrebbe essere rappresentata da Montolivo in cabina di regia) e anche i due terzini - Calabria e Ricardo Rodriguez - dovranno svolgere un compito fondamentale soprattutto nella fase di spinta, così da abbassare il baricentro avversario. I gol saranno chiesti al tridente offensivo: Suso e Calhanoglu sono chiaramente certi del posto, mentre per il ruolo di prima punta è una corsa a tre tra Cutrone, che al momento appare favorito, André Silva e Kalinic, che in generale è la terza scelta ma con il gol realizzato al Sassuolo si è ripreso un po’ di credito e potrebbe essere la mossa di Gattuso per sparigliare le carte.

LE SCELTE DI SARRI

L’assente del Napoli è Mario Rui, oltre a Ghoulam: mancano dunque i due terzini sinistri e Maurizio Sarri non sembra intenzionato a far giocare il terzo di ruolo, vale a dire Milic. Sulla corsia mancina dirotterà pertanto Hysaj, con Maggio che sarà titolare dall’altra parte; confermati i due centrali con Raul Albiol che, tornato dalla squalifica, sarà al fianco di Koulibaly per coprire Pepe Reina. Si rivede anche Jorginho al centro della linea di metà campo: l’italo-brasiliano sarà il playmaker della manovra, con Allan favorito su Zielinski e Hamsik che come sempre avrà la sua maglia di mezzala sinistra. Invariato, ovviamente, il tridente offensivo: Callejon a destra, Lorenzo Insigne a sinistra e Mertens in posizione centrale. L’arma in più si chiama Milik: tornato a segnare - gol importante per di più - il polacco si prepara a un grande finale di stagione ed è il giocatore che potrebbe fare la differenza nella corsa allo scudetto, visto che il Napoli è rimasto agganciato alla Juventus pur non avendolo a disposizione per tutta la stagione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 15 G. Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, A. Romagnoli

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 21 Chiriches, 62 Tonelli, 19 Milic, 27 Machach, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Mario Rui

Indisponibili: Ghoulam

