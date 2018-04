Renate-Ravenna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Renate-Ravenna, LaPresse

Renate-Ravenna, diretta dal signor Meleleo di Casarano, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

Renate al decimo posto in classifica nel girone B di Serie C, con due punti di vantaggio sul Ravenna. Il che significa che entrambe le squadre possono puntare alla qualificazione ai play off, a patto di avere un andamento più deciso in questo finale di campionato. Vale per i brianzoli che pure sembrano essersi messi finalmente alle spalle la grave crisi degli ultimi periodo, con quattro risultati utili consecutivi in campionato che hanno riportato almeno in quota play off i nerazzurri. Ma anche il Ravenna prima della sconfitta subita in casa contro la Reggiana, poteva sicuramente puntare a partecipare alla post season. Con un solo play off da disputare nel girone B visto il ritiro del Modena, i romagnoli con nove punti di vantaggio sul Vicenza possono comunque essere pronti per festeggiare una brillante salvezza al primo anno dopo il ritorno tra i professionisti e tante vicissitudini societarie e sportive.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI RENATE RAVENNA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Città di Meda . I padroni di casa lombardi schiereranno Di Gregorio tra i pali e una difesa a tre composta da Teso, Di Gennaro e Malgrati. Anghileri sarà l'esterno di fascia destra e Vannucci l'esterno di fascia sinistra, con Simonetti, Pavan e Palma chiamati a muoversi per vie centrali sulla linea mediana. In attacco, spazio a Lunetta che farà coppia con Finocchio. Risponderà il Ravenna con Venturi tra i pali e una difesa a tre con Rossi, Venturini e Lelj schierati dal primo minuto. A centrocampo, spazio a Selleri, Palermo e Papa, mentre Magrini giocherà come laterale di destra e Barzaghi sarà l'esterno di fascia mancino. In attacco, conferma per il tandem De Sena-Marzeglia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, sia il tecnico del Renate Cevoli, sia l'allenatore del Ravenna Antonioli si affideranno al 3-5-2. Le due squadre si affrontano quest'anno per la prima volta tra i professionisti, unico precedente di riferimento è dunque il match d'andata di questo campionato, con il Ravenna vincente di misura tra le mura amiche dello stadio Benelli. Uno a zero il risultato finale con gol decisivo messo a segno dai romagnoli con De Sena dopo dodici minuti nel primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICI

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.30 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

