Rende-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Casertana, LaPresse

Rende-Casertana, diretta dal signor Zufferli di Udine, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Dopo tre sconfitte di misura per uno a zero, il Rende è riuscito a reagire battendo sempre di misura il Matera in trasferta, in uno scontro fondamentale per i calabresi per provare a rilanciarsi in zona play off. Il Rende si è ripreso il settimo posto solitario in classifica nel girone C di Serie C, vede il Monopoli quarto lontano due punti, ma soprattutto ha aumentato a quattro lunghezze la distanza rispetto al confine della zona play off. Il che significa che per la formazione allenata da Trocini la partecipazione alla post season, mantenendo un rendimento costante, è diventata di nuovo una prospettiva concreta. Molto importante se si pensa che il Rende è stato protagonista assoluto, pur da matricola della categoria, in un campionato che l'ha visto però calare, forse sazio del grande exploit compiuto. Terza miglior difesa del campionato e terzo peggior attacco, l'equilibrio non ha mai fatto difetto al Rende che affronterà una Casertana che ha caratterizzato invece il suo cammino con un grande strappo, pessimo girone d'andata e poi risalita fino al confine della zona play off. Gli ultimi due pareggi contro Paganese e Sicula Leonzio, pur avendo aiutato i campani a mettere in cassaforte la salvezza, hanno fatto però scivolare per un punto la Casertana fuori dalla zona che vale i play off

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE CASERTANA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Marco Lorenzon di Rende. I padroni di casa calabresi schiereranno De Brasi in porta, Germinio, Pambianchi e Cuomo impiegati come centrali di difesa, mentre Godano si muoverà sulla fascia destra e Marchio sarà invece l'esterno laterale mancino, con Gigliotti, Rossini e Franco che saranno invece chiamati a muoversi nella zona centrale di centrocampo. In attacco faranno coppia Ricciardo e Vivacqua. Risponderà la Casertana con il ceko Polak, Pinna e Lorenzini titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Cardelli. A Meola sarà affidata la fascia destra, mentre sull'out sinistro del campo si muoverà Santoro e i centrali di centrocampo saranno Romano, De Rose e D'Anna. In attacco, sarà schierato dal primo minuto Padovan al fianco del bomber Turchetta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, moduli speculari scelti dai due allenatori, con il tecnico del Rende, Trocini, e l'allenatore della Casertana, D'Angelo, che si affideranno entrambi al 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Pinto di Caserta è terminato con un pari a reti bianche: zero a zero che rappresenta l'unico precedente recente in un campionato professionistico tra le due formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.50 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.95 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.90 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.