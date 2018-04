Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 32^ giornata. Spicca il derby tra Lazio e Roma, anche determinante per il terzo posto

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 32^ giornata (Foto LaPresse)

La 32^ giornata di Serie A 2017-2018 si è aperta con quattro anticipi e prosegue domenica 15 aprile con le restanti partite: siamo dunque pronti a vivere le sfide e capire in che modo cambierà la classifica dopo questo turno, che anticipa un’altra giornata che verrà disputata in infrasettimanale. Dunque, ecco il calendario completo delle partite di oggi: si parte con il consueto lunch match delle ore 12:30 che è Fiorentina-Spal, poi alle ore 15:00 avremo Bologna-Verona, Milan-Napoli e Sassuolo-Benevento. Il primo dei due posticipi è alle ore 18:00 e si tratta di Juventus-Sampdoria, la chiusura è dedicata all’ultimo dei derby in calendario e quindi a Lazio-Roma. Basta l’elenco per capire che si tratterà di una grande giornata, anche potenzialmente decisiva per le sorti delle varie sfide.

RISULTATI ANTICIPI DI SERIE A: PARI PER L'INTER, L'UDINESE AFFONDA

Cagliari - Udinese 2-1. Partita dalle mille sfaccettature quella che si gioca in Sardegna e che vede contrapposti un Cagliari in cerca di punti contro i friulani che devono per forza evitare la nona sconfitta di fila. Neppure il tempo di scaldare i motori che gli ospiti sono già in vantaggio, fa tutto Barak che con una grande azione personale semina il panico tra i sardi, passaggio perfetto e tiro altrettanto perfetto di Lasagna che batte l'incolpevole Cragno. I padroni di casa non si demoralizzano e iniziano a macinare gioco, una decina di minuti dopo ottengono una punizione dal limite, sul pallone va Cigarini che disegna una perfetta parabola che però si stampa sul palo, sulla rimessa il più lesto di tutti è Pavoletti che ribatte in rete. Le due squadre dopo queste due fiammate pensano a non prenderle e il primo tempo scivola via senza altre grosse emozione. Al ritorno in campo il liet motiv della gara non cambia, con le due formazioni che cercano di coprire tutte le zone el campo. Si arriva al 39° quando Cossu va sulla bandierina per un angolo, a saltare più in alto di tutti è Ceppitelli che fa esultare tutta la "Sardegna Arena", non c'e' più tempo per i bianconeri e per il Cagliari tre punti importantissimi, crisi nera invece per l'Udinese e nona gara consecutiva a zero punti. Nessun problema per l'arbitraggio ben effettuato dal direttore di gara.

Genoa - Crotone 1-0. Un Crotone che arriva in Liguria con la necessità di punti salvezza, ma che di fatto non entra mai in partita per merito dei grifoni, che quest'oggi caso mai ce ne fosse stato bisogno ha dimostrato quanto difficile sia riuscire ad arrivare dinanzi al suo portiere. Partita che si decide nel primo tempo grazie a una segnatura di Bessa bravo a finalizzare un cross ottimamente calibrato di Medeiros. Nel complesso la squadra di Ballardini ha sicuramente meritato la vittoria, complice anche un Crotone molto timido, a cui Zenga non sembra essere riuscito a trasmettere il piglio necessario per rimanere nella massima serie. Arbitraggio nella media e comunque sufficiente, con Irato aiutato dal VAR nell'episodio di un goal non convalidato ai padroni di casa.

Chievo - Torino 0-0. Granata a testa bassa che però sbattono inesorabilmente contro il muro gialloblu. Questa in una sola frase il liet motiv di una gara che doveva proiettare i granata verso l'Europa ma che di fatto ha salvato, grazie al punticino conquistato, la panchina dell'allenatore di casa. Partita sicuramente fatta da Ljajic e compagni, che hanno però avuto il demerito di non essere per nulla precisi sotto rete. La migliore occasione è capitata in tale contesto sui piedi di Cacciatore bravo ad approfittare di un incertezza della retroguardia di casa, il difensore ha però spedito da ottima posizione direttamente in curva. Buono l'arbitraggio di Di Bello bravo ad interpretare bene un rosso diretto ai danni di Bani, reo di un fallo veramente cattivo su Bonifazi.

Atalanta - Inter 0-0. Un'anticipo che profuma d'Europa quello tra Atalanta e Inter, con gli ospiti che vogliono approfittare del derby romano di domani sera. Primo tempo con gli orobici che oltre alla supremazia territoriale riescono a creare quattro nitide occasioni da goal, tra gli ospiti da segnalare invece una palla goal di Perisic, che alla fine della prima frazione di gioco incrocia un pallone che esce veramente di pochissimo. Anche nel secondo tempo la partita è stata foriera di spettacolo, l'Atalanta ha decisamente abbassato i ritmi e ne ha approfittato la squadra ospite incapace però di trovare la ia della rete. Buono l'arbitraggio di Doveri, che non ha lesinato cartellini gialli allo scopo di "tenere in pugno" una partita a tratti spigolosa.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (32^ GIORNATA)

SCUDETTO: IL NAPOLI C’E’

La Juventus gioca dopo il Napoli, e i partenopei dunque possono mettere pressione ai bianconeri: diciamo subito che le due squadre non attraversano un momento estremamente brillante, ma continuano a viaggiare a suon di vittorie; ci avviamo a grandi passi verso la sfida diretta del prossimo fine settimana, e dunque queste due partite possono davvero definire le sorti delle due squadre. Il Napoli va a San Siro a trovare il Milan nella speranza di accorciare in classifica e arrivare all’Allianz Stadium in zona sorpasso, la Juventus ospita la Sampdoria e sa che se dovesse allungare ulteriormente sarebbe davvero vicina al settimo scudetto consecutivo. La sensazione forte tuttavia resta quella di una sfida che si deciderà davvero all’ultimo, anche per come è composto il calendario dopo la sfida diretta; oggi a rischiare maggiormente è il Napoli, ma spesso e volentieri i partenopei si sono esaltati in contesti sfavorevoli e contro grandi squadre. La Juventus vuole vendicare i tre gol subiti dalla Sampdoria nel girone di andata: resta quella l’ultima sconfitta in campionato, e dunque per i blucerchiati la storia potrebbe ripetersi ed è questa la grande speranza di Marco Giampaolo.

LA CORSA ALL’EUROPA

Per Champions League ed Europa League la corsa è davvero entusiasmante: chi sta meglio è senza ombra di dubbio la Fiorentina che arriva da sei vittorie consecutive, della Sampdoria abbiamo detto ma i blucerchiati sono comunque vivi e vogliono superare il momento difficile. Ancora più su, eventuali frenate delle romane e del Milan potrebbero aprire scenari del tutto nuovi: per esempio, i viola potrebbero davvero ambire al quarto posto? Francamente molto difficile perché la distanza è di 10 punti, sono 8 quelli che deve rimontare il Milan e già i rossoneri sono considerati quasi tagliati fuori dalla corsa. La squadra di Gennaro Gattuso può battere il Napoli per tenere a distanza le altre e crederci fino alla fine; naturalmente chiederà un aiuto al risultato del derby, che potrebbe dare una bella scossa alla corsa per il quarto posto con una delle due romane che potrebbe restare fuori dalla prossima Champions League. La Roma arriva dal favoloso ribaltone sul Barcellona: risulta complicato non pensare al grande sogno della semifinale, ma Eusebio Di Francesco ha già dimostrato di saper gestire rosa e pressioni e dunque proverà a fare lo stesso anche oggi. La Lazio chiaramente ci crede, e vuole per una volta (non succede da tempo) chiudere davanti ai cugini nella classifica finale del campionato: staremo a vedere se ci riuscirà, di sicuro sappiamo che la strada è ancora lunga per tutti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (32^ GIORNATA)

Ore 12:30 Fiorentina-Spal

Ore 15:00 Bologna-Verona

Ore 15:00 Milan-Napoli

Ore 15:00 Sassuolo-Benevento

Ore 18:00 Juventus-Sampdoria

Ore 20:45 Lazio-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 81

Napoli 77

Lazio, Roma, Inter 60

Milan 52

Fiorentina 50

Atalanta 49

Sampdoria 48

Torino 46

Genoa 38

Bologna 35

Udinese 33

Cagliari 32

Sassuolo, Chievo 30

Spal, Crotone 27

Verona 25

Benevento 13

