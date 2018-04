Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, B, C (35^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Domenica 15 aprile impegnati tutti i tre gironi: A, B e C

Tornano in campo le squadre per la 35^ giornata della Serie C 2017-2018: oggi domenica 15 aprile sono di scena i tre gironi, perchè come sappiamo il programma del girone A si era aperto con le prime sfide ieri ma Alessandria-Piacenza e Cuneo-Viterbese si giocano alle 14:30, visto che i grigi e i laziali sono stati impegnati nell’andata della finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il girone B, si comincia alle ore 14:30 con Renate-Ravenna; alle ore 16:30 avremo Fano-Mestre, Feralpisalò-Santarcangelo, Gubbio-Triestina, Sambenedettese-Teramo e Vicenza-Pordenone; alle ore 20:30 si giocherà Padova-AlbinoLeffe. Il girone C scende in campo alle ore 14:30 con Akragas-Catania, Bisceglie-Reggina, Catanzaro-Siracusa, Juve Stabia-Monopoli, Lecce-Fondi e Trapani-Andria; alle ore 16:30 occhi su Rende-Casertana e Virtus Francavilla-Matera, alle ore 18:30 si chiuderà con Sicula Leonzio-Cosenza.

IL GIRONE B

Il Padova può davvero buttare via la promozione diretta? Sembra difficile: a quattro giornate dal termine ha 7 punti di vantaggio, dunque si tratta solo di tenere botta. Pure, l’ultima sconfitta contro il Mestre ha mostrato una squadra stanca e forse anche superficiale, che adesso dovrà fare qualcosa in più per tenere a bada la Reggiana e la Sambenedettese; a proposito di Mestre, i lagunari si sono spinti a prendere la quarta posizione e adesso sono praticamente certi di giocare i playoff, potendo magari ambire alla terza piazza pure se la Sambenedettese ha una partita in meno. Con il Mestre ci sono Bassano e Sudtirol; gli altoatesini hanno perso una grande occasione perdendo sul campo del Santarcangelo, che vola verso la salvezza diretta avendo staccato il Vicenza e il Fano.

IL GIRONE C

Il Lecce ha rimesso tutto a posto in una giornata: vittoria a Reggio Calabria e conseguenti frenate di Catania e Trapani. Salentini ancora con una partita in più, ma adesso non sorpassabile nemmeno quando si fermerà: la squadra di Fabio Liverani è tornata insomma a essere padrona del suo destino, le due siciliane che inseguono devono provare a tenere botta e hanno una grande occasione, perchè giocano contro due squadre che si trovano nei bassifondi della classifica (ma anche la capolista, che ospita il Fondi). La lista delle partecipanti ai playoff è quasi completa: rischia la Virtus Francavilla, ma insieme alla Juve Stabia è la squadra che ha giocato meno partite e deve approfittare della cosa. Sul fondo invece Akragas condannato da tempo ai playout, ormai spacciato anche il Fondi ma Paganese e Reggina logicamente ci credono ancora.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

ore 14:30 Alessandria-Piacenza

ore 14:30 Cuneo-Viterbese

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

ore 14:30 Renate-Ravenna

ore 16:30 Fano-Mestre

ore 16:30 Feralpisalò-Santarcangelo

ore 16:30 Gubbio-Triestina

ore 16:30 Sambenedettese-Teramo

ore 16:30 Vicenza-Pordenone

ore 20:30 Padova-AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 57

Reggiana 50

Sambenedettese 49

Mestre, Bassano, Sudtirol 46

Feralpisalò 45

Triestina, Pordenone 41

Renate 40

AlbinoLeffe 39

Ravenna 38

Fermana 37

Teramo 33

Santarcangelo (-1), Gubbio 32

Vicenza (-4) 29

Fano 28

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Catania

ore 14:30 Bisceglie-Reggina

ore 14:30 Catanzaro-Siracusa

ore 14:30 Juve Stabia-Monopoli

ore 14:30 Lecce-Fondi

ore 14:30 Trapani-Andria

ore 16:30 Rende-Casertana

ore 16:30 Virtus Francavilla-Matera

ore 18:30 Sicula Leonzio-Cosenza

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 68

Catania 64

Trapani 63

Monopoli 48

Juve Stabia, Matera (-1) 47

Rende 46

Cosenza 45

Siracusa (-4) 44

Virtus Francavilla, Sicula Leonzio 42

Casertana 41

Bisceglie 38

Catanzaro 37

Andria (-3) 35

Reggina 33

Paganese 32

Fondi 26

Akragas (-5) 10

