Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate, livescore delle partite. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D: classifiche aggiornate e diretta live score delle partite in programma oggi 15 aprile 2018. In campo ancora i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.

La Serie D 2017-2018 torna in campo anche oggi, domenica 15 aprile 2018, con tutti i suoi nove gironi, dai quali solamente le prime classificate verranno promosse nel mondo del calcio professionistico. Sempre più vicino ormai il termine del campionato, di conseguenza la battaglia entra sempre più nel vivo, considerando appunto che solo vincendo il girone si conquista la promozione (i playoff serviranno infatti solo per stabilire le graduatorie di eventuali ripescaggi). I gironi A, B, D vivranno la loro trentacinquesima giornata mentre i gruppi C, E, F, G, H, I sono arrivati alla trentunesima giornata: questo si deve al numero di squadre che compone ciascun gruppo, chi ne ha più di 18 (20 i gironi A e D, 19 il girone B) ha già disputato dei turni infrasettimanali avendo appunto naturalmente più giornate da disputare in campionato per completare la stagione regolare. In ogni caso, siamo giunti ovunque al quartultimo turno della stagione regolare e i verdetti sono sempre più vicini. Prima di dare la parola ai campi per conoscere i risultati che ne verrano, appare decisamente utile esaminare la situazione in classifica di ogni raggruppamento. Ricordiamo solamente che per tutti i match il fischio d’inizio è stato programmato per le ore 15.00, dato che ormai siamo in primavera e la stagione si avvicina all’epilogo.

SERIE D, I GIRONI: SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Nel girone A capolista è il Gozzano, che a quota 75 punti ha due lunghezze di vantaggio sul Como, che potrebbe dunque lottare fino all’ultimo per il fondamentale primato che garantisce la promozione. Nel girone B invece il Rezzato è in testa con 73 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulla Pro Patria, seconda a quota 69: la squadra di Busto Arsizio domenica scorsa ha pareggiato, perdendo due lunghezze, però ha già riposato (è il girone da 19 squadre) a differenza del Rezzato, dunque tutto è ancora possibile. Nel girone C invece domenica scorsa si è sciolta la coppia al comando: la Virtus Verona ha vinto e ora è capolista solitaria con 64 punti, secondo a quota 62 il Campodarsego che ha pareggiato. In vetta al girone D c’è invece la fuga del Rimini, primo con 74 punti e ben otto lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, che è l’Imolese con 66 punti, dunque la matematica potrebbe sancire già oggi la promozione dei romagnoli. Niente di tutto questo nel girone E, uno dei più equilibrati in assoluto perché ci sono tre squadre una in fila all’altra: l’Albissola nello scorso turno è balzata in testa con 57 punti, ma il Ponsacco con 56 e l’Unione Sanremo a quota 55 restano naturalmente pienamente in corsa.

La capolista del girone F è invece il Matelica, che ha appena un punto di margine sulla Vis Pesaro, 65 contro 64. Domenica scorsa la capolista ha perso ma l’inseguitrice ne ha approfittato solo in parte, pareggiando: per la promozione si annuncia una lotta ristretta a due sole squadre (la terza è a -13), ma decisamente appassionante. Ottimo è invece il margine di vantaggio per il Rieti sulla seconda in classifica Albalonga nel girone G, in questo caso infatti sono cinque le lunghezze da recuperare per la seconda in classifica, che ha 65 punti contro i 70 del Rieti. Due punti però li ha recuperati domenica, dunque tutto è ancora possibile. Nel girone H sembra invece essere tutto ormai deciso, con il Potenza primo con 74 punti; al secondo posto c’è la Cavese che però domenica scorsa ha perso e di conseguenza è rimasta ferma a quota 66, otto punti sono un margine probabilmente incolmabile a questo punto del campionato. Grandissimo equilibrio regna invece nel girone I, che vede addirittura tre squadre capolista a quota 64 punti. Settimana scorsa hanno vinto tutte, si annuncia dunque un finale di stagione rovente tra Vibonese, Nocerina e Troina, perché una sola potrà festeggiare la promozione in Serie C.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA

GIRONE A

Arconatese-Casale

Borgosesia-Castellazzo

Calcio Derthona-Inveruno

Caronnese-Borgaro

Como-Gozzano

Folgore Caratese-Olginatese

Pavia-Chieri

Pro Sesto-OltrepoVoghera

Seregno-Varese

Varesina-Bra

CLASSIFICA

GIRONE B

Ciliverghe Mazzano-Calcio Romanese

Ciserano-Virtus Bergamo

Darfo Boario-Rezzato

Levico Terme-Grumellese

Lumezzane-Caravaggio

Milano City-Dro

Pergolettese-Crema

Scanzorosciate-Pontisola

Trento-Pro Patria

CLASSIFICA

GIRONE C

Adriese-Mantova

Ambrosiana-Liventina

Cjarlins Muzane-Delta Rovigo

Clodiense-Calvi Noale

Este-Campodarsego

Feltre-ArzignanoChiampo

Montebelluna-Belluno

Tamai-Abano

Virtus Verona-Legnago Salus

CLASSIFICA

GIRONE D

Castelvetro-Colligiana

Correggese-Trestina

Fiorenzuola-Mezzolara

Forlì-Vigor Carpaneto

Pianese-Imolese

Rimini-Romagna Centro

Sangiovannese-Tuttocuoio

Sasso Marconi-Lentigione

Villabiagio-Sammaurese

Vivi Altotevere-Montevarchi

CLASSIFICA

GIRONE E

Albissola-Lavagnese

Ligorna-Argentina

Real Forte Querceta-Rignanese

San Donato-Seravezza Pozzi

Scandicci-Ponsacco

Sestri Levante-Savona

Unione Sanremo-Ghivizzano Borgo

Valdinievole Montecatini-Massese

Viareggio-Finale

CLASSIFICA

GIRONE F

ASD Pineto-Castelfidardo

Avezzano-Recanatese

Jesina-Agnonese

Matelica-Campobasso

Monticelli-Nerostellati Pratola

San Marino-L'Aquila

San Giustese-San Nicolò

Vastese-Francavilla

Vis Pesaro-Fabriano Cerreto

CLASSIFICA

GIRONE G

Albalonga-Lupa Roma

Budoni-Nuorese

Cassino-Lanusei Calcio

Flaminia-San Teodoro

Latina-Anzio Calcio

Latte Dolce-SFF Atletico

Ostia Mare-Trastevere

Rieti-Monterosi

Tortolì-Aprilia

CLASSIFICA

GIRONE H

Altamura-Francavilla

Audace Cerignola-Pomigliano

Aversa-San Severo

Cavese-Fulgor Molfetta

Gragnano-Taranto

Manfredonia-Nardò

Potenza-Picerno

Sarnese-Nerostellati Frattese

Turris-Gravina

CLASSIFICA

GIRONE I

Acireale-Paceco

Cittanovese-Nocerina

Gela-Portici

Gelbison Cilento-Isola Capo Rizzuto

Messina-US Palmese

Roccella-Ebolitana

Troina-Sancataldese

Vesuvio Ercolanese-Palazzolo

Vibonese-Igea Virtus

CLASSIFICA

