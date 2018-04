Sambenedettese-Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Sambenedettese-Teramo, LaPresse

Sambenedettese-Teramo, diretta dal signor Capone di Palermo, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

La Sambenedettese ha visto riaprirsi la possibilità di inseguire il secondo posto in classifica, ora distante solamente un punto visto il tracollo della Reggiana nel recupero contro il Mestre. Questo nonostante l'ultima sconfitta che i rossoblu hanno subito in campionato sul campo del Bassano. La rincorsa al Padova, a otto punti di distanza dal primo posto nel girone B di Serie C, sembra però impossibile, e dunque la formazione allenata da Capuano proverà a chiudere al meglio la regular season per partire con le maggiori credenziali possibili nei play off e dare l'assalto a una Serie B che a San Benedetto manca da quasi trent'anni, dopo stagioni e stagioni di grande tradizione del club nel campionato cadetto. Ci sarà però da fare i conti con un Teramo che ha quattro punti di vantaggio sul Vicenza e sulla zona play out, e non può dire di aver ancora messo in sicurezza una salvezza faticosa, ma che gli ultimi tre risultati utili consecutivi hanno sicuramente reso più a portata di mano, con l'ultimo pari interno con il Renate risultato prezioso anche alla luce della sconfitta del Gubbio, diretta concorrente nella lotta per la salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE TERAMO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa siciliani schiereranno Perina tra i pali e una difesa a tre con Conson, Miceli e Patti schierati titolari. Rapisarda sarà l'esterno laterale di destra e Tomi l'esterno laterale di sinistra, con Gelonese e Marchi che saranno invece impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, Bellomo avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem composto da Valente e Stanco. Risponderà il Teramo con una difesa a tre formata da Pietrantonio, Milillo e Caidi (mancherà Speranza, espulso nella sfida interna contro il Renate e dunque squalificato), davanti all'estremo difensore Calore. Sales giocherà come esterno laterale di destra e Ventola come esterno laterale di sinistra, mentre De Grazia e Graziano saranno i due centrali di centrocampo. In attacco, l'ivoriano Gondo guiderà il tridente offensivo, affiancato da Sandomenico e da Terracino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, la Sambenedettese allenata da Eziolino Capuano sarà schierata con il 3-4-1-2, mentre il Teramo guidato in panchina da Ottavio Palladini risponderà con un 3-4-3. Nel match d'andata di questo campionato, Sambenedettese vincente due a zero allo stadio Bonolis di Teramo, con un gol di Bove e un rigore trasformato da Miracoli, entrambi nel secondo tempo. Nell'ultimo match disputato allo stadio Riviera delle Palme, il 13 novembre 2016, identico punteggio in favore dei marchigiani, che si sono imposti con una doppietta messa a segno da Mancuso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.61 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.60 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 5.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.14 e 1.67 da Unibet.

