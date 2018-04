Sassuolo Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida salvezza di Serie A, 32^ giornata (oggi 15 aprile)

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Sassuolo Benevento

Sassuolo Benevento sarà diretta dall’arbitro Gavillucci; la partita si gioca oggi, domenica 15 aprile, per la 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per una delicata sfida salvezza. Partita da vincere senza se e senza ma per i padroni di casa del Sassuolo, che devono approfittare del match casalingo contro l’ultima in classifica per incrementare il bottino che attualmente è di 30 punti: la classifica è cortissima e di conseguenza non si possono fare calcoli, gli ominidi Beppe Iachini devono solamente puntare a sfruttare nel migliore dei modo un turno che si annuncia favorevole, a patto di non avere problemi con il gol dato che il Sassuolo è il peggiore attacco del campionato.

Il Benevento invece ormai può solo puntare a salvare l’onore: troppo lontana la zona salvezza per una squadra che ha saputo fare solamente 13 punti nelle prime 31 giornate, anche se tante volte i campani avrebbero meritato di più - compresa la partita d’andata contro il Sassuolo. Troppi sono stati però i punti buttati via nei minuti finali delle partite, mentre in trasferta il Benevento non è ancora riuscito a fare nemmeno un punto. L’obiettivo degli uomini di Roberto De Zerbi potrebbe dunque essere quello di colmare questa lacuna: chiudere il campionato con solo sconfitte in trasferta passerebbe alla storia e non sarebbe di certo un record piacevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Benevento sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita solo da Sky Calcio 3, tuttavia per gli abbonati sarà possibile seguire la partita del Mapei Stadium anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BENEVENTO

Eccovi adesso alcune notizie sulle probabili formazioni di Sassuolo Benevento. Lunga la lista degli assenti per i padroni di casa: Goldaniga, Sensi, Letschert e Lirola non sono a disposizione di Beppe Iachini, che considerata la rosa a disposizione dovrebbe varare un 3-5-2 con Consigli in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Peluso, Acerbi e Dell’Orco. A centrocampo ecco Adjapong esterno destro e Rogerio oppure Lemos a sinistra, mentre in mediana il perno sarà Magnanelli, affiancato dalle mezzali Mazzitelli e Missiroli. Nella coppia d’attacco la certezza è Politano, per l’altra maglia sono in ballottaggio Babacar e Berardi. Per il Benevento gli indisponibili sono Antei, D’Alessandro e Memushaj oltre allo squalificato Lucioni: mister Roberto De Zerbi dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Puggioni in porta e davanti a lui Sagna terzino destro, Djimsiti e Tosca centrali, Letizia terzino sinistro. Nel terzetto di centrocampo Viola, Sandro e Djuricic, in attacco invece ecco il tridente con Brignola, Guilherme e Diabaté, uno degli uomini attualmente più in forma dell’intero campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Sassuolo e Benevento, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede una partita quasi a senso unico. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Sassuolo infatti pagherebbe 1,65 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Benevento, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,25. Un compromesso interessante per gli scommettitori potrebbe essere il pareggio: il segno X è proposto infatti a 3,85.

