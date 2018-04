Sicula Leonzio-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Cosenza, LaPresse

Sicula Leonzio-Cosenza, diretta dal signor Guarnieri di Empoli, domenica 15 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà il posticipo che chiuderà il programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

L'ultimo pareggio sul campo della Casertana dimostra come la matricola terribile Sicula Leonzio creda ancora nei play off per la promozione in cadetteria. Sarebbe una passerella storica per il club di Lentini, che quest'anno ha riportato il piccolo comune in provincia di Catania tra i professionisti, dopo l'esperienza degli anni Novanta in cui l'Atletico Leonzio si trasformò di fatto in seconda squadra della città, come Atletico Catania. Stavolta la Sicula crede nella propria identità e ha disputato un campionato davvero notevole, ritrovando anche le mura amiche dello stadio Angelino Nobile, ora a norma per la Serie C, e una salvezza diretta che in ogni caso sarà un obiettivo da festeggiare. Per questa giornata di campionato arriva un Cosenza invece chiamato a farsi valere dopo il pari interno nel derby contro il Catanzaro, eventualità in cui i silani speravano sicuramente di ottenere qualcosa in più, ma che li ha mantenuti comunque in una zona play off ancora da consolidare. L'ottavo posto del Cosenza è comunque insidiato dal Siracusa, e la Virtus Francavilla e la Sicula Leonzio sono a soli tre punti di distanza. Vincendo questo scontro diretto, i bianconeri siciliani si porterebbero nel pieno della zona play off.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO COSENZA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa siciliani schiereranno Narciso tra i pali, Pollace in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro, mentre Aquilanti e Camilleri saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Gianola, Esposito e Marano, mentre D'Angelo, Lescano e Bollino si muoveranno da titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Cosenza con Saracco a difesa della porta, Pascali, Dermaku e Idda titolari nella linea difensiva a tre, con Corsi esterno laterale di destra e D'Orazio esterno laterale di sinistra, mentre Bruccini, Calamai e Palmiero giocheranno da interni sulla mediana. In attacco, Mungo sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Perez.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Confronto tattico tra il 4-3-3 della Sicula Leonzio allenata da Aimo Diana ed il 3-5-1-1 schierato dal tecnico del Cosenza, Piero Braglia. Unico confronto tra i professionisti tra le due compagini, quello del match d'andata di questo campionato, essendo la Sicula Leonzio da quest'anno per la prima volta impegnata alla ribalta della Serie C. Allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza le due squadre hanno pareggiato zero a zero lo scorso 25 novembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.40 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

