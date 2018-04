Trapani-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

Trapani-Andria, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Per il Trapani la corsa alla Serie B diretta si è complicata di nuovo, probabilmente in maniera irrimediabile. Colpa dell'inopinata sconfitta sul campo della Virtus Francavilla nell'ultima giornata di campionato, ko che ha interrotto per la formazione siciliana una lunga serie positiva che l'aveva riportata ad essere appaiata al Catania e soprattutto che l'aveva messa in condizione di giocarsi un posto in B visto che il Lecce, lontano solo due punti, aveva disputato una partita in più rispetto alla formazione allenata da Alessandro Calori. Invece ora i salentini sono a cinque punti di distanza e c'è anche il Catania che ha staccato di un punto i granata, che a meno di colpi di scena dovranno giocarsi il tutto per tutto nei play off. Dopo l'ultimo, vitale successo in casa contro l'Akragas fanalino di coda della classifica, quinto risultato utile di fila per i pugliesi, l'Andria mantiene tre punti di vantaggio sulla Paganese terzultima, e vede concreta la prospettiva di una salvezza senza passare per le forche caudine dei play out. Sarebbe un grande risultato, ottenuto principalmente dai biancazzurri grazie a questo cambio di passo, una serie positiva importantissima per una squadra che sicuramente merita maggiore considerazione rispetto al poco fatto in un girone d'andata difficile.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI ANDRIA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Provinciale di Erice. I padroni di casa siciliani schiereranno Furlan in porta e una difesa a tre composta da Drudi, Silvestri e Pagliarulo. A centrocampo, gli esterni laterali saranno Fazio sulla fascia destra e Visconti sulla fascia sinistra, con Palumbo, Steffe e Scarsella che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tandem Murano-Evacuo. Risponderà l'Andria con Cilli in porta e una difesa a tre formata da Abruzzese, Colella e Lobosco. Mancherà Celli, squalificato poiché espulso nell'ultimo match interno disputato (e vinto) dai pugliesi contro l'Akragas. Tiritiello sarà l'esterno laterale di destra e Lancini l'esterno laterale di sinistra, con Piccinni, Quinto e Longo a muoversi come centrali di centrocampo. In attacco, spazio a Taurino in coppia con Lattanzio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari scelti dagli allenatori delle due squadre, con la scelta che cadrà sul 3-5-2 sia per il mister del Trapani, Alessandro Calori, sia per il tecnico dell'Andria, Aldo Papagni. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Degli Ulivi di Andria è terminato uno a zero per i siciliani, gol decisivo di Rizzo a soli cinque minuti dal novantesimo. Ultimo precedente a Trapani datato invece 2 ottobre 2011, ultima volta in cui le due formazioni militavano nel campionato di terza serie. Uno a uno il risultato finale dello scontro di ormai quasi sette anni fa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.52 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.80 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 6.25 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

