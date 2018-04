Vicenza-Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza-Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Vicenza-Pordenone, LaPresse

Vicenza-Pordenone, diretta dal signor Maggioni di Lecco, domenica 15 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

L'ultimo pareggio senza reti ottenuto in casa del Mestre ha dimostrato come al Vicenza non manchi la voglia di lottare nonostante la situazione difficile di classifica che va a braccetto con quella societaria. Penalizzato di quattro punti, il sodalizio biancorosso insegue ora Santarcangelo e Gubbio a tre lunghezze di distanza (ma con una partita in meno disputata rispetto agli umbri) e deve provare ad approfittare di un eventuale passo falso degli avversari per evitare la retrocessione in Serie D. Il Pordenone dalla sua è caduto ancora sul campo del Padova, tre a zero in casa della capolista prima del turno di riposo, e mantiene un solo punto di vantaggio sul Renate e solo due sull'Albinoleffe nella corsa ai play off. Per i Ramarri la partecipazione alla post season per l'ultimo posto in Serie B resta in bilico, in una stagione in cui la formazione friulana non ha mai trovato la giusta continuità di rendimento.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Vicenza Pordenone che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa berici schiereranno Valentini a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre composta da Malomo, Milesi e Crescenzi. A Bianchi sarà affidata la corsia laterale di destra e a Giraudo la fascia mancina, con Romizi, De Giorgio e Giorno chiamati a muoversi nella zona centrale della linea mediana. In attacco, sarà confermato Giacomelli a far coppia con Ferrari. Risponderà il Pordenone con Perilli tra i pali, Formiconi sull'out difensivo di destra e De Agostini sull'out difensivo di sinistra, mentre Parodi e Stefani saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio per Zammarini, Caccetta e Bombagi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Misuraca, Gerardi e Berrettoni.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Vicenza allenato da Franco Lerda sarà schierato con il 3-5-2, mentre il Pordenone allenato da Fabio Rossitto risponderà con un 4-3-3. Nel match d'andata di questo campionato, Ramarri vincenti con un rocambolesco tre a due sul Vicenza, gol messi a segno da Ciurria, Miguel Angel e Magnaghi per i padroni di casa, col Vicenza che aveva trovato momentaneamente il pari con Comi e Lanini. A Vicenza le due squadre si sono già affrontare quest'anno a inizio stagione in Coppa Italia, berici vincenti con il punteggio di due a uno grazie a una doppietta di Comi, momentaneo pareggio dei neroverdi firmato da Raffini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.70 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.0 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.60 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.