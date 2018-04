Video/ Atalanta-Inter (0-0): highlights della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Atalanta-Inter (0-0): highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra orobici e nerazzurri che si spartiscono la posta in palio.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Video Atalanta-Inter (0-0), LaPresse

Da quando è cominciato il mese di aprile l'Inter non è ancora riuscita a fare gol: dopo lo 0-0 nel derby di Milano e la sconfitta sul campo del Torino, arriva un altro 0-0 in casa dell'Atalanta, dove probabilmente i nerazzurri hanno lasciato per strada due punti pesantissimi nella corsa verso la Champions League. È molto probabile che una tra Lazio e Roma possa guadagnare ulteriore terreno nei confronti della Beneamata dopo il derby capitolino, ma può anche darsi che le distanze rimangano invariate. Mancano solamente sei giornate al termine del campionato e non sono ammessi ulteriori passi falsi se non si vuole rinunciare al sogno di tornare a essere tra le 32 protagoniste della più importante manifestazione per club organizzata dalla UEFA. Solamente Juventus e Napoli hanno perso meno partite dell'Inter che dopo il Torino è la squadra ad aver collezionato il maggior numero di pareggi, ben dodici (proprio come la SPAL in lotta per ben altri motivi, magari meno nobili ma altrettanto importanti come la salvezza), a conferma di come gli uomini di Spalletti siano bravi a limitare i danni quando non c'è verso di buttarla dentro. Ed è proprio questo il principale problema dell'Inter di quest'anno: se Icardi e Perisic non sono ispirati, è davvero difficile trovare qualcun altro in grado di trovare la via del gol. Candreva era assente ma è ancora fermo a quota 0, impressionante considerando che ai tempi della Lazio andava spesso in doppia cifra, Rafinha ed Eder ce la mettono tutta ma non hanno proprio l'istinto del bomber. Per quanto riguarda l'Atalanta, ancora una volta la squadra di Gasperini ha dimostrato di avere stoffa da vendere sia sul piano della prestazione pura che su quello della personalità, perché ci vuole davvero una gran faccia tosta per giocarsela a viso aperto contro le grandi del campionato. Gli orobici non trovano il gol solamente perché Papu Gomez sta vivendo un'annata stregata, e perché Handanovic si è messo a fare il fenomeno pur di negare la gioia del primo gol in Serie A a Musa Barrow, capocannoniere della Primavera che promette molto bene sul lungo periodo. Sicuramente migliorabile la gestione delle energie, perché dopo un primo tempo straripante nella ripresa i bergamaschi arrancano e a fatica difendono lo 0-0 dagli assalti dell'Inter che comunque faticano a finalizzare quando Icardi e Perisic non sono in giornata.

LE DICHIARAZIONI

Le riflessioni di Joao Miranda raccolte da Sky Sport subito dopo la fine della gara: "Pareggio prezioso? In realtà penso che abbiamo lasciato per strada due punti, abbiamo avuto tre occasioni per segnare senza riuscirci, in questo momento dobbiamo vincere, mancano sei giornate al termine del campionato e per essere sicuri della qualificazione in Champions non abbiamo scelta, bisogna raccogliere 18 punti. Ognuno di noi può e deve fare di più, l'Inter è una grandissima squadra e la maglia nerazzurra va rispettata e onorata dal primo all'ultimo minuto. Il cambio? Ero solo stanco".

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: "È stata una partita difficile, soprattutto nella ripresa l'Inter è cresciuta mentre noi siamo calati parecchio dopo aver creato tante occasioni nella prima mezz'ora, dobbiamo essere sicuramente soddisfatti per la prestazione fornita contro una grande squadra, e anche il risultato ci può stare visto che i nerazzurri hanno avuto diverse palle gol soprattutto nel finale. Certo, sarebbe stato meglio averla buttata dentro quando ne avevamo avuto la possibilità, ci stanno mancando i gol del Papu che meriterebbe sicuramente più gloria per l'immenso lavoro che compie ogni settimana".

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter: "A parte il primo tempo di stasera nelle ultime tre partite non abbiamo poi giocato così male, certamente potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, ma non credo che la squadra si stia involvendo, i ragazzi hanno dimostrato di essere sempre sul pezzo, in questo momento ci mancano solamente i risultati. Non sono assolutamente preoccupato di nulla, noi scendiamo in campo cercando di vincerle tutte, poi ovviamente dobbiamo fare i conti con gli avversari che fanno semplicemente il loro dovere".

