Video/ Brescia-Carpi (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata)

Video Brescia-Carpi (1-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è conclusa con il pareggio tra le due squadre che si spartiscono la posta in palio al triplice fischio di Guccini.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Video Brescia-Carpi (1-1), LaPresse

Un pareggio che ha il sapore di una sconfitta per il Brescia, un pareggio che vale praticamente una vittoria per il Carpi: si può riassumere così l'1-1 che si è consumato al Rigamonti dove le due squadre si sono affrontate per la 35^ giornata di Serie B. Un punto che serve comunque a ben poco per la squadra di Calabro che resta fuori dalla zona play-off, la compagine di Boscaglia smuove la propria classifica tenendosi alla larga dalle ultime posizioni, ma per la piega che ha preso la partita le rondinelle avrebbero meritato di uscire dal campo con i tre punti in tasca. Sul piano del gioco i padroni di casa hanno sicuramente creato più occasioni rispetto agli ospiti, ma Caracciolo e Torregrossa non hanno saputo finalizzare le giocate dei compagni. In particolare l'Airone ha anche fallito un calcio di rigore spedendo clamorosamente il pallone a lato mancando completamente lo specchio della porta, il numero 9 del Brescia si è poi fatto perdonare segnando a nove minuti dal novantesimo un bellissimo gol che poteva condannare gli avversari alla resa. Invece proprio all'ultimo secondo il Carpi ha saputo evitare il KO con il tocco vincente di Melchiorri che ammutolisce il Rigamonti e salva i suoi dalla sconfitta. Assumono un peso specifico ancora più rilevante gli errori sotto porta da parte degli attaccanti del Brescia che abbandonano il terreno di gioco con parecchi rimpianti, sospiro di sollievo per Calabro che però avrà parecchio su cui riflettere visto che il Carpi è decisamente involuto per quanto riguarda la prestazione e la personalità.

LE DICHIARAZIONI

Non nasconde la delusione Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia, per essere stati raggiunti a tempo praticamente scaduto dal Carpi: "È una bella botta per tutti quanti, soprattutto dopo una partita condotta dall'inizio alla fine. Grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, peccato non sia bastata per strappare i tre punti. Abbiamo costruito tantissime palle gol mettendo in seria difficoltà gli avversari, è stata una partita a senso unico, la nostra colpa principale è non averla sbloccata subito. Dopo il gol di Caracciolo sembrava fatta, invece è arrivato Melchiorri che si è inventato la perla del sabato, ce l'abbiamo messa tutta ma non è servito".

© Riproduzione Riservata.