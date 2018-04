Video/ Cagliari-Udinese (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Cagliari-Udinese (2-1): highlights e gol della partita di Serie A che ha vinto la formazione sarda battere quella friulana e ottenere un successo importante per la salvezza.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Video Cagliari-Udinese (2-1), LaPresse

Dramma sportivo per l'Udinese che in casa del Cagliari incappa nella nona sconfitta di fila, Massimo Oddo sembra avere ormai le ore contate sulla panchina friulana con la squadra che ripiomba in zona retrocessione dopo che a inizio anno si era addirittura ritrovata a ridosso della zona Europa League. Vittoria in rimonta importantissima per la compagine di Lopez che in classifica sale a quota 32 punti prendendosi un bel margine sulla zona retrocessione, portandosi a una sola lunghezza di ritardo proprio dall'Udinese. La gara era comunque cominciata nel migliore dei modi per gli ospiti che poco dopo il fischio d'inizio erano riusciti a sbloccare la contesa con il nono gol in campionato di Kevin Lasagna che su assist di Barak non lascia scampo a Cragno e porta in vantaggio la formazione friulana. Sullo 0-1 i padroni di casa si svegliano e cominciano a giocare come si deve, Samir sporca il tiro di Padoin, il pallone giunge dalle parti di Sau che si fa però murare da Nuytinck e Bizzarri. Il pareggio è comunque nell'area e arriva al 20' con la punizione di Cigarini che stampa il pallone sul palo, arriva Pavoletti per il tap-in vincente che ristabilisce l'equilibrio. Dopodiché si instaura una lunga fase di stallo che viene interrotta solamente a sei minuti dal novantesimo con il gol decisivo di Ceppitelli che intercetta il tiro dalla bandierina di Cossu e trafigge Bizzarri regalando una giornata di festa ai suoi tifosi, facendo invece piombare nella disperazione più nera quelli dell'Udinese che stanno vivendo un autentico incubo.

LE DICHIARAZIONI

Non poteva che essere amareggiato Massimo Oddo, l'allenatore dell'Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo essere incappato nella nona sconfitta consecutiva: "Sull'azione che ha portato al gol di Ceppitelli sapevo fin troppo bene che sarebbe andata a finire male, quando marchi in maniera blanda è inevitabile che gli avversari trovino il modo di punirti. La partita contro il Crotone sarà decisiva, se continueremo a giocare così male possiamo perdere con chiunque".

Nonostante il successo Diego Lopez, tecnico del Cagliari, preferisce non cantar vittoria: "Chi pensa che oggi abbiamo conquistato la permanenza in Serie A si sbaglia di grosso. Di certo abbiamo compiuto un grande passo in avanti per la salvezza, ma non è ancora finita, servono altri punti per raggiungere l'obiettivo. Una vittoria importantissima perché in questi casi può subentrare la paura, invece i ragazzi hanno giocato benissimo macinando gioco e dando il massimo. Mi dispiace per Barella e Cigarini che non ci saranno nella prossima gara, in questo momento tutti sono indispensabili".

