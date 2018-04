Video/ Chievo Torino (0-0): highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata)

Video Chievo Torino (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A

15 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Video Chievo Torino (0-0) - La Presse

La gara Chievo Torino è terminata col risultato di 0-0. Non abbiamo vissuto grandi emozioni allo stadio Bentegodi di Verona dove si sono affrontate due squadre che comunque possono ancora dare molto a questa stagione. Soprattutto i clivensi che con il punticino raccolto non sono affatto salvi e che devono ringraziare il Genoa di aver fermato il Crotone altrimenti ora si ritroverebbero a pari punti con i pitagorici. Dall'altra parte i granata di Walter Mazzarri venivano da tre vittorie di fila e sono stati quelli più vicini dal vincere il match. Andrea Belotti infatti in diverse occasioni ha sfiorato la rete che avrebbe deciso la partita. Nei minuti finali della partita c'è poi da sottolineare il rosso preso da Bani che per un brutto fallo si prende il rosso diretto e rischia ora anche due giornate di squalifica.

LE DICHIARAZIONi

Alla fine della partita ha parlato Cristian Ansaldi ai microfoni Torino Channel, spiegando: "La squadra ha fatto una bella gara. Meritavamo la vittoria ma questo è il calcio. Ogni volta che gioco contro il Chievo Verona mi stanco sempre molto. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma alla fine ci è mancato solo il gol. Mi sento bene e quando gioco tante partite prendo fiducia e anche condizione fisica". Anche Stefano Sorrentino ha detto la sua come riportato dal sito dei clivensi: "Il Bentegodi è tornato ad essere per noi un vero e proprio fortino. Non era facile contro il Torino, ma siamo stati bravi. Questo è sicuramente un buon punto, la strada giusta per arrivare prima possibile al nostro obiettivo. Abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi abbiamo cambiato e ci siamo spinti davanti. Con questo spirito presto ci toglieremo da questa situazione. Peccato per l'espulsione di Bani, ma a questo punto teniamoci stretto questo buon punto. Adesso ci aspettano sei partite importantissime. La cosa decisiva però rimane la compattezza. Sarà un caso, ma da quando ci sono meno fischi e più applausi il Chievo riesce a fare dei punti".

© Riproduzione Riservata.