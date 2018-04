Video/ Genoa Crotone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

15 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Video Genoa Crotone (1-0) - La Presse

La gara Genoa Crotone è terminata col risultato di 1-0, decisa da un gol di Bessa al minuto 28. Con la vittoria la squadra di Davide Ballardini riesce la parola fine alla pratica salvezza visto che si porta così a +11 dalla zona retrocessione. Si complica invece la situazione per i pitagorici che sono a 27 punti e oggi potrebbero veder scappare la Spal. Il Grifone ha giocato una partita intelligente, soffrendo anche a tratti il gioco della squadra di Walter Zenga che comunque ha fatto la sua partita. Alla fine la differenza è stata rappresentata da una giocata di Bessa, che ha dimostrato ancora una volta di essere un calciatore in grado di fare la differenza. Giocatore completo anche stavolta ha dimostrato che in Serie A può dire tranquillamente la sua, grazie a un piede educato e anche a una discreta forza fisica.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine della partita ha parlato Davide Ballardini che ai microfoni di Rai Sport ha sottolineato: "È una vittoria importante per noi, ma non chiude il discorso salvezza. Ci fa sicuramente sentire molto vicini però a quell'obiettivo. Questo dobbiamo dirlo". Walter Zenga a Rai Sport: "Siamo stati anche sfortunati negli episodi, soprattutto in occasione del primo gol, dove c'era un fallo netto di Galabinov su Faraoni. Nel secondo tempo dal mio punto di vista abbiamo giocato una buona partita". Sempre Zenga in conferenza stampa ha spiegato: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo sulla trequarti. Nel secondo tempo ho chiesto di giocare semplice e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, facendo vedere un buon calcio e creando alcune occasioni. Nel primo tempo abbiamo sbagliato scelte, quelle hanno condizionato la partita. Sprechiamo tanti palloni anche su palla inattiva, dovremo allenarci ancora di più".

