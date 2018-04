Video/ Novara-Ternana (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata)

Video Novara-Ternana (0-3): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto gli uomini di De Canio espugnare il Piola e ottenere la seconda vittoria di fila.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Video Novara-Ternana (0-3), LaPresse

Con De Canio in panchina la Ternana sta facendo quello che non era riuscito a fare (oppure lo faceva raramente) quando alla guida c'era Pochesci: vincere. Dopo il clamoroso 5 a 1 rifilato al Cittadella, i rossoverdi espugnano il Piola di Novara imponendosi per 3 a 0, secondo successo di fila per la compagine umbra che si rilancia di prepotenza nella corsa verso la salvezza diretta che resta comunque distante 6 lunghezze, decisamente più alla portata i play-out con l'Entella a -4. Pesante battuta d'arresto per i gaudenziani di Di Carlo che tornano a rischio e nella prossima delicata sfida in casa del Bari non potranno accontentarsi del pari se vogliono avviarsi verso un finale tranquillo di stagione. Che non fosse giornata per i padroni di casa lo si era capito più o meno subito quando Maniero e Casarini non erano riusciti a battere Sala vanificando due nitide palle gol per rompere l'equilibrio. Poco dopo la mezz'ora la Ternana si è rivelata molto cinica con Carretta che non ci ha pensato due volte a trafiggere Montipò e a gelare il Piola, prima dell'intervallo i rossoverdi hanno anche avuto la possibilità di raddoppiare con Paolucci che direttamente da calcio di punizione ha sfiorato il bersaglio grosso. Nella ripresa, comunque, la Ternana piazza un micidiale uno-due con Favalli e ancora Carretta (doppietta personale per lui) che nel giro di un paio di minuti mettono il punto esclamativo alla contesa e i tre punti in ghiaccio, Novara in ginocchio che non riesce nemmeno a trovare il gol della bandiera con Orlandi, Sala ci teneva particolarmente a uscire dal campo con la porta inviolata, raggiungendo pienamente l'obiettivo. Nel prossimo turno infrasettimanale la Ternana ospiterà il Foggia, sarà una sfida molto interessante tra due squadre in ottima salute.

LE DICHIARAZIONI

L'allenatore della Ternana, Luigi De Canio, invita a restare con i piedi per terra: "La strada che porta alla salvezza è ancora lunghissima, non avevamo ancora vinto in trasferta e siamo riusciti a cancellare quel bruttissimo zero. Mi prendo questa vittoria ma i margini di miglioramento restano ancora tanti, la squadra ha confermato di star bene e il comportamento dei giocatori mi sta piacendo, seguono alla lettera le mie indicazioni e in campo applicano il lavoro svolto in allenamento durante la settimana. Sono molto contento per gli autori dei gol, Favalli e Carretta, che avevano bisogno di sbloccarsi, sperando che non si adagino sugli allori e continuano a darsi da fare. Sul 3 a 0 me la sono presa perché li ho visti rilassarsi e tirare i remi in barca, nel calcio nulla è definitivo prima del triplice fischio dell'arbitro".

L'analisi a mente fredda di Mimmo Di Carlo, tecnico del Novara: "Ovviamente questo non è il risultato con il quale volevamo uscire dal campo, una vittoria ci avrebbe regalato un finale di stagione decisamente più tranquillo, invece dovremo ancora sudarcela la salvezza. A inizio gara potevamo passare in vantaggio e invece abbiamo graziato gli avversari che alla prima occasione, invece ci hanno punito. Peccato che Puscas non sia riuscito a trovare il pari a inizio ripresa, poi il micidiale uno-due della Ternana ci ha annichilito. La cosa importante è fare un bel reset e prepararci per la prossima sfida in casa del Bari, altra prova del nove per noi".

