Video/ Salernitana Cesena (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata)

15 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Video Salernitana Cesena (1-1) - La Presse

Allo Stadio Arechi la Salernitana non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro il Cesena. Nel primo tempo i romagnoli riescono a portarsi in vantaggio, un po' a sorpresa per quanto fatto vedere dai campani colpendo anche un palo al 14' con Kiyine, grazie a Moncini, capitalizzando di testa il lancio di Donkor al 19'. Tra i granata, Rosina e Bocalon mancano il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo. Nel secondo tempo gli uomini di mister Colantuono prendono in mano le redini del match e mettono a segno il goal del pari al 71' per merito di Rosina, bravissimo a spedire il pallone in rete direttamente su calcio di punizione. Il punto conquistato permette alla Salernitana di toccare quota 43, mantenendo a distanza proprio i rivali di giornata, ed al Cesena di raggiungere i 38 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si evidenzia come la Salernitana avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto. I granata si sono aggiudicati il possesso palla con il 52%, supportato da un maggior numero di passaggi completati, 500 contro 313. Gli ospiti si distinguono per il computo dei contrasti, 20 a 4, vista la superiorità dei campani in fase offensiva: 14 a 12 i cross fatti e 16 a 8 nelle conclusioni, delle quali 3 del solo Rosina destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cesena è stato più falloso a causa del 14 a 12 nei falli commessi e l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Minala e Tuia, da un lato, Fedele ed Emmanuello dall'altro.

