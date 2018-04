Ascoli Parma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

16 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Ascoli Parma, Serie B 36^ giornata (Foto LaPresse)

Ascoli Parma, che sarà diretta dal signor Marco Serra di Torino, si gioca lunedì 16 aprile alle ore 20.30 e sarà l'anticipo che aprirà il turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Il pareggio interno contro il Cittadella rappresenta un'occasione perduta per il Parma, considerando i risultati di Palermo e Frosinone al secondo posto. I gialloblu proveranno a ripartire da Ascoli, con i bianconeri travolti a Foggia venerdì scorso e ormai con l'acqua alla gola in chiave salvezza, anche se i punti di distacco dalla zona play out restano solo due. Questa partita potrebbe essere decisiva per le ambizioni delle due squadre, a sole sette giornate dalla fine del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Ascoli Parma si potrà seguire in diretta tv sui canali 201, 206 e 251 di Sky (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, così da attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PARMA

Le probabili formazioni: Ascoli in campo con Lanni in porta (Agazzi è squalificato), Padella, Mengoni e il francese Gigliotti titolari nella difesa a tre, con il romeno Mogos esterno di fascia destra e Mignanelli laterale mancino. Il ghanese Addae e Buzzegoli saranno i centrali di centrocampo, con Baldini e l'uruguaiano Lores avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta, Monachello. Risponderà il Parma con Frattali in porta, Gazzola esterno destro e Gagliolo esterno sinistro in una difesa a quattro con Iacoponi e Alessandro Lucarelli centrali. Munari, Barillà e Vacca saranno i tre di centrocampo, alle spalle del tridente composto da Calaiò, Di Gaudio e Roberto Insigne. 3-5-2 per l'Ascoli di Cosmi, 4-3-3 per il Parma di D'Aversa che all'andata ha vinto quattro a zero in casa. Ultimo precedente ad Ascoli datato 15 novembre 2008, vinsero uno a zero gli emiliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match, analizzando in particolare quelle emesse dall'agenzia Snai, indicano il Parma come favorito: la quota per la vittoria esterna dei ducali vale infatti 2,25 contro il 3,35 posto sul segno 1, che identifica la vittoria dell'Ascoli. Potrete anche scommettere sul pareggio in questa partita dello stadio Tardini: se le cose andassero in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

