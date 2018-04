Atp Montecarlo 2018/ Streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1

16 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Montecarlo 2018: Rafa Nadal numero 1 del seeding (Foto LaPresse)

Il torneo Atp Montecarlo 2018 ha già preso il via ma, nella giornata di lunedì 16 aprile - si inizia alle ore 11:00 - vivremo finalmente il grosso del programma di primo turno. L’appuntamento sul,la terra rossa del Principato, a due passi dal mare, apre ufficialmente la stagione sulla terra rossa: il tennis mondiale entra in una nuova fase e nella sua primavera, nella quale vivremo anche i tornei di Madrid e Roma oltre che, ovviamente, il Roland Garros che è il secondo Slam dell’anno. Qui a Montecarlo giocano solo gli uomini: si tratta del terzo titolo Master 1000 in palio nel 2018, Rafa Nadal è il detentore e dopo aver saltato Indian Wells e Miami si ripresenta in grande stile, con la testa di serie numero 1 che gli deriva dall’aver superato Roger Federer pur senza giocare (grazie all’eliminazione dello svizzero al secondo turno di Key Biscaine). E’ il Re ad essere assente qui: ancora una volta Federer ha deciso, nel tentativo di preservare il fisico e provare ad allungarsi la carriera, di saltare totalmente la stagione sulla terra rossa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento in diretta tv con il torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo le grandi sfide di tennis su Sky Sport 2, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I PROTAGONISTI

Sono tanti i protagonisti di questo torneo: come già detto il principale è Rafa Nadal, che ha vinto in dieci occasioni il titolo e ha un’impressionante striscia di 8 trofei consecutivi tra il 2005 e il 2012. Serie che all’epoca era stata spezzata da Novak Djokovic; il serbo qui è testa di serie numero 9 e dunque è costretto a disputare il primo turno, in più la sua condizione (lo abbiamo già visto nei due Master 1000 del Nord America) è lontanissima dal 100% ed è difficile considerarlo uno dei favoriti. Tra i principali candidati a sfidare Nadal mettiamo allora Dominic Thiem e Alexander Zverev: l’austriaco incrocia la strada del numero 1 potenzialmente ai quarti, e sulla terra ha già dimostrato il suo valore con le semifinali al Roland Garros (consecutive) e soprattutto le finali di Barcellona e Madrid dello scorso anno. Perse entrambe contro Rafa, che però aveva superato a Roma sempre ai quarti. Il tedesco, che ha giocato la finale a Miami, ha il Master 1000 di Roma in bacheca.

LA SPERANZA AZZURRA

La speranza italiana si chiama ovviamente Fabio Fognini: il sanremese deve anche riscattare la bruciante eliminazione di Coppa Davis per mano di Lucas Pouille, avvenuta una settimana fa. L’occasione potrebbe arrivare ai quarti, perchè la strada dei due si incrocia di nuovo; eventualmente però, visto che prima Fabio dovrebbe liberarsi di uno tra Yuichi Sugita e Jan-Lennard Struff e poi provare a far fuori Alexander Zverev. Fognini ha una tradizione non troppo esaltante a Montecarlo; nel 2013 aveva raggiunto la semifinale facendo sognare tutti (lo aveva eliminato Novak Djokovic) ma da allora non è più arrivato nemmeno ai quarti, facendo flop nelle ultimissime edizioni. Pure la terra rossa rimane il suo mondo, la superficie sulla quale si trova più a suo agio; come sempre da lui ci si aspetta tanto, il problema sarà quello della costanza e dell’aspetto mentale sul campo. Staremo a vedere, intanto da segnalare che Paolo Lorenzi si è qualificato al secondo turno senza giocare grazie al forfait di Filip Krajinovic: il romano adesso se la vedrà con Grigor Dimitrov, non esattamente un sorteggio favorevole per lui.

