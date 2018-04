Donnarumma chiarisce post Milan-Napoli/ Video, "Era solo uno sfottò in famiglia con mio zio..."

Gigio Donnarumma torna sul video goliardico postato ieri al termine di Milan-Napoli e si scusa coi tifosi partenopei: "Era solo uno sfottò contro mio zio, nulla contro di voi..."

Gigio Donnarumma, in campo (LaPresse)

È bastato un video di 13 secondi per scatenare l’ira dei tifosi del Napoli contro Gigio Donnarumma: il portiere del Milan, infatti, con una prodigiosa parata all’ultimo respiro, aveva deviato in corner un tiro a colpo sicuro di Milik, blindando a doppia mandata il pari per 0-0 che salvava così i rossoneri e, di fatto, spegneva le velleità scudetto dei partenopei. Tuttavia, oltre al danno nella serata di ieri è pure arrivata la beffa per gli “aficionados” del Napoli: infatti, in un breve video privato che però è finito sui social, Donnarumma ha scherzato sull’episodio assieme a suo zio, scusandosi anche con lui perché voleva “togliere la mano ma non ci sono riuscito”. Frase che ha mandato in bestia molti e a cui ha fatto seguito anche una serie di irripetibili epiteti in dialetto napoletano (“Vafamm…”) che a qualcuno ha fatto pensare che il portierone milanista godesse del fatto di aver soffiato ai rivali due punti importanti per continuare a inseguire il sogno tricolore.

LA PRECISAZIONE DEL PORTIERE

Tuttavia, nella giornata di oggi, attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, il classe ’99 ha voluto chiarire l’episodio e in un certo senso scusarsi. “Ciao ragazzi” esordisce Donnarumma rivolgendosi ai tifosi del Napoli, spiegando che il suo video è stato frainteso e di ciò gli spiace. “Quel video era molto personale e mi spiace sia uscito: come sapete lavoro per il Milan e faccio il bene del mio club” continua il portiere che poi, a proposito delle frasi pronunciate, dice che si è trattato di “uno sfottò in famiglia con mio zio che facciamo sempre prima e dopo le partite”. Dunque, nulla contro il Napoli né i tifosi napoletani giura Gigio, spiacendosi ancora del fatto che qualcuno possa aver pensato mal e poi rivolgendo il suo in bocca al lupo agli azzurri per il loro (ostico) finale di campionato. Le scuse saranno accettate?

