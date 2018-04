Infortunio Pjanic/ Ancora dubbi sul problema muscolare del centrocampista bosniaco della Juventus

Infortunio Pjanic, la condizione del centrocampista bosniaco lascia ancora dubbi: problemi muscolari o semplice affaticamento. Da vedere se recupererà per la gara contro il Napoli.

16 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Pjanic - La Presse

L'infortunio di Miralem Pjanic rmane un mistero e al momento non ci sono grandi novità sulle sue condizioni fisiche. Pare certo che il centrocampista bosniaco salti la trasferta contro il Crotone mercoledì sera quando al suo posto nel turno infrasettimanale giocherà probabilmente Rodrigo Bentancur. Difficile capire invece se ce la farà per il big match di domenica prossima contro il Napoli quando servirà ai bianconeri mantenere almeno il pareggio per poi prepararsi alle ultime quattro giornate di campionato con sei punti di vantaggio sulla squadra campana. I bianconeri saranno attesi infatti da due trasferte difficili contro Inter e Roma, dove sarà necessario cercare di ottenere il massimo per raggiungere la conquista del settimo Scudetto di fila. Massimiliano Allegri spera di poterlo fare con un Miralem Pjanic in più a disposizione.

LA GARA CONTRO LA SAMPDORIA DURA UN TEMPO

Juventus Sampdoria per Miralem Pjanic è durata appena una frazione di gioco. Il centrocampista bosniaco infatti è uscito alla fine del primo tempo per quello che sembrava essere un problema muscolare, lasciando spazio all'ingresso di Douglas Costa e al passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Un cambio che ha dato una svolta alla partita, offrendo un Douglas Costa in condizione straripante. Il brasiliano infatti ha spezzato letteralmente la partita, mettendo sui piedi di Mario Mandzukic un assist al bacio alla prima palla toccata appena entrato in campo. E' stato sempre l'ex Bayern Monaco a entrare prepotentemente anche in occasione della seconda e della terza rete, fornendo assist prima a Benedikt Howedes e poi a Sami Khedira. Alla fine la Juventus è riuscita a imporsi col risultato di 3-0 e l'assenza di Miralem Pjanic non si è fatta sentire affatto.

© Riproduzione Riservata.