MARATONA DI BOSTON 2018/ Diretta: orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013

Diretta Maratona di Boston 2018: orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013. Le ultime notizie e la storia della corsa più antica e prestigiosa del mondo.

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Maratona di Boston 2018

Il giorno della più antica maratona del mondo è arrivato: oggi si apre la 122esima edizione della Boston Marathon. La prima delle quattro “wave”, le cosiddette ondate di partenza, prenderà il via quando in Italia saranno le 16 di pomeriggio. Qui la maratona è una religione, ma quello che è considerato un giorno di festa si è trasformato in una tragedia nel 2013, con le due bombe scoppiate sul traguardo. Le vittime furono tre, ma oltre ai tre morti ci furono 264 feriti, e diversi di loro subirono amputazioni. I responsabili furono identificati in Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, due fratelli di origine cecena. Il primo fu ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, l'altro arrestato e condannato a morte, ma per il processo di appello potrebbero volerci anni. Il movente della strage è stato ricondotto alla radicalizzazione di matrice islamica dei due fratelli. Da allora la capitale del Massachusetts ogni 15 aprile celebra “One Boston Day“, il giorno in cui si ricordano i morti e i feriti dell'attentato. La maratona di oggi acquisisce dunque ulteriore significato.

MARATONA DI BOSTON: ARRIVANO I "BIG"

La stessa storia della Maratona di Boston ha un significato importante, al punto tale che la parola stessa, “maratona”, ha assunto il senso che le attribuiamo oggi. Qui cominciarono le prime clandestine partecipazioni femminili, qui si è registrata la prima presenza di un atleta paralimpico. Quest'anno rivedremo diversi pezzi da novanta, anche se alcuni hanno scelto Londra come teatro per sfidarsi. Il parterre di atleti dunque sarà comunque ricco: ci sarà ad esempio Lelisa Desisa, campione nel 2013 e nel 2015, che dopo l'attentato di Boylston Street decise di donare la propria medaglia agli abitanti della città di Boston. Rivedremo anche l'etiope Lemi Berhanu Hayle ed il campione uscente Geoffrey Kirui dal Kenya. Ma alla Maratona di Boston 2018 ci sarà spazio anche per Galen Rupp, reduce dalla vittoria della mezza maratona di Roma Ostia con record personale abbattuto di oltre un minuto e mezzo: l'obiettivo è iportare a casa il titolo dal continente africano.

IL PERCORSO E I RECORD ITALIANI

Il percorso della Maratona di Boston 2018 è caratterizzato da continui saliscendi, dalla partenza nel sobborgo di Hopkinton fino alla famosa Heartbrake Hill (32,5 km di gara, circa). Il saliscendi sarà evidente dal sedicesimo chilometro fino al Kennedy college da cui la tradizione vuole che le ragazze debbano baciare i concorrenti. La seconda parte del percorso conduce verso il centro della città, fino al traguardo in Boylston street, davanti alla biblioteca nazionale. L'altimetria è particolarmente impegnativa dal punto di vista muscolare, ma non impedisce di realizzare i tempi eccellenti. Spicca ad esempio l 2:03’02” siglato dal keniano Geoffrey Mutai nel 2011, che però ebbe il vento a favore per tutta la gara. Non sono mancati i record italiani ottenuti da Gianni Poli nel 1988 (2:09’33”) e da Gelindo Bordin (2:08’19”) nel 1990.

