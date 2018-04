Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers

Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.

Nonostante il ko contro Indiana Pacers nei playoff di Nba è stata la solita grande prestazione per LeBron James dei Cleveland Cavaliers. L'ala di Akron ha messo a segno 24 punti, secondo solo a Victor Oladipo che ne ha fatto 32. LeBron James ha completato inoltre 12 assist e 10 rimbalzi, lottando come sempre su ogni pallone mettendo a segno anche una doppia tripla di grandissimo istinto e qualità. Gara-1 si conclude con un ko pesante con la squadra che non ha sostenuto l'ennesima grande prestazione di LeBron James che però come sempre non ha tradito. È stata una gara spettacolare che ha vissuto di diverse fasi con gli Indiana Pacers che passano subito in vantaggio nel primo quarto di gioco e i Cleveland Cavaliers che provano a riaprirla giocando una grande fase centrale della partita. Nel finale però gli Indiana mettono l'accento alla gara, riuscendo a vincere meritatamente la contesa.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

La gara Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers è terminata col risultato finale di 80-98. Il match era valido per gli ottavi di finale dei playoff di Nba e metteva di fronte giocatori davvero di assoluto livello. Non ha tradito LeBron James, ma ha stupito tutti una grandissima prova di Victor Oladipo che ha messo a segno 32 punti, giocando una prestazione di altissimo livello. Da subito Indiana Pacers dimostra di essere in serata, chiudendo il primo quarto col risultato parziale di 14-33. Nella parte centrale della partita i Cleveland Cavaliers erano ritornati in gara, riducendo il divario dai 19 punti della prima frazione di gioco a otto. Nel finale però Indiana Pacers ha deciso di dare una nuova sterzata alla gara, vincendo il quarto quarto col risultato di 15-25 e aggiudicandosi la partita con un divario di 18 punti nel finale. Buona risposta del pubblico con il Quicken Loans Arena di Cleveland composto da oltre ventimila persone.

