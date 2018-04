Nicchi, “nuova Calciopoli senza voto agli arbitri”/ Aia contro riforma: “Figc non esiste, rischio sciopero”

Forte accusa di Marcello Nicchi, presidente AIA: gli arbitri versano in una condizione difficile, la violenza su di loro è diffusa e si può arrivare a uno sciopero e a una Calciopoli bis

16 aprile 2018 Claudio Franceschini

Marcello Nicchi, presidente AIA (Foto LaPresse)

Ci sarà una nuova Calciopoli? Questo è quanto “minacciato” da Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in un intervento a Radio Anch’io Sport. Il grande scandalo che ha colpito il calcio italiano nell’estate del 2006 potrebbe tornare realtà: allora la Juventus si vide revocata due scudetti e finì in Serie B, altre squadre (Milan, Lazio e Fiorentina) subirono pesanti penalizzazioni nel campionato seguente e il terremoto fu di vasta scala, anche se probabilmente l’onda lunga delle scosse risvegliarono l’orgoglio della Nazionale che vinse il Mondiale. Ora, Nicchi accusa una situazione interna “drammatica”: un eventuale sciopero della classe arbitrale è dietro l’angolo, stando almeno alle sue parole. “Domenica scorsa un ragazzo di 18 anni è stato picchiato da un energumeno di 32 anni, è finito in ospedale e nessuno ha detto niente”: il discorso è chiaro, il presidente AIA è preoccupato da questo clima in cui le giacchette nere non sono legittimate e difese nel loro ruolo ma, anzi, sono oggetto di violenza e rimborsati in ritardo, avendo anche a disposizione un budget esiguo. Invece, accusa Nicchi, quello che importa è “togliere il 2% della nostra rappresentanza nel Consiglio Federale: è incredibile e imbarazzante”. Sono parole decisamente pesanti, che spalancano una voragine dalla quale potrebbe essere difficile risalire.

SCIOPERO IN VISTA?

Quella che Nicchi prospetta è una situazione difficile. “Se qualcuno un giorno arriverà al campo e non troverà l’arbitro non si sorprenda” ha detto: i numeri snocciolati parlano di 100 arbitri picchiati nei vari campionati e dunque è altamente probabile che prima poi “i genitori non manderanno più i figli ad arbitrare”. Da una parte dunque la necessità di proteggere ragazzi di cui “nessuno si occupa”, dall’altra invece la difesa della loro voce in consiglio: secondo il presidente AIA è inammissibile che gli arbitri siano tagliati fuori dalle votazioni. “E’ un principio democratico, ma qualcuno vuole mettere le mani su di noi: la decisione gioverebbe solo alla Serie A che non ci vuole riconoscere questo diritto”. Nicchi ha concluso il suo intervento sostenendo che da parte sua, in veste di presidente, c’è la totale volontà di porre un freno alla protesta dei direttori di gara ma, appunto, che la situazione potrebbe sfuggire di mano da un momento all’altro perchè il contesto è davvero difficile. Insomma: davvero è possibile che in tempi brevi si possa arrivare ad uno sciopero dell’intera classe arbitrale?

