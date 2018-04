Reggiana Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.

16 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Reggiana-Bassano, LaPresse

Reggiana-Bassano Virtus, che sarà diretta dal signor Nicoletti di Catanzaro, lunedì 16 aprile alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Per la Reggiana i play off sembrano ormai l'unica prospettiva concreta. Il recupero in casa contro il Mestre era l'unica carta per i granata per portarsi a quattro punti di distanza dalla capolista Padova nella classifica del girone B di Serie C, e tentare dunque di dare l'ultimo assalto alla promozione diretta. La formazione allenata da Eberini è però sorprendentemente crollata al cospetto dei mestrini, subendo uno zero a quattro che sembra aver chiuso i giochi per il primato.

La Reggiana è orma chiamata a mantenere un punto di vantaggio sulla Sambenedettese per difendere il secondo posto in classifica. Dovrà farlo contro un Bassano che proprio contro la Samb ha ottenuto un'ultima, importantissima vittoria in chiave play off. I vicentini si trovano ora di nuovo al quarto posto appaiati a Mestre e Sudtirol, ed hanno soprattutto interrotto una serie di tre sconfite consecutive che sembrava poter mettere a repentaglio la partecipazione stessa della formazione veneta ai play off di fine stagione per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Reggiana Bassano si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti sul canale numero 57 del digitale terrestre, Raisport, e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito raisport.rai.it, senza costi aggiuntivi.

REGGIANA BASSANO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA BASSANO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa emiliani schiereranno Facchin a difesa della porta, Ghiringhelli in posizione di terzino destro e Manfrin in posizione di terzino sinistro, con Bastrini e Crocchianti centrali della retroguardia. A centrocampo al fianco del regista francese Genevier si muoveranno Bovo e lo spagnolo Riverola, mentre Altinier guiderà il tridente offensivo in cui Cesarini e Cattaneo saranno impiegati come esterni. Risponderà il Bassano con Grani estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Andreoni, Pasini, Bizzotto e Karkalis. A centrocampo spazio per Bianchi, Botta e Proia, mentre Minesso e Venitucci partiranno avanzati come trequartisti, alle spalle dell'unica punta di ruolo, ovvero il senegalese Diop.



Confronto tattico tra le due formazioni con la Reggiana allenata da Sergio Eberini che sarà schierata con il 4-3-3, mentre il Bassano risponderà con un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale', modulo scelto dall'allenatore Giovanni Colella. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Mercante di Bassano del Grappa, gli emiliani hanno avuto la meglio di misura, uno a zero per la Reggiana con gol decisivo messo a segno da Riverola al 20' del primo tempo. Ultimo precedente al Mapei Stadium tra le due formazioni datato 23 dicembre 2016, uno a uno il risultato con Reggiana in vantaggio nel finale di gara con Cesarini, ma raggiunta dai vicentini al novantaduesimo minuto con una rete di Maistrello. Ultima vittoria del Bassano a Reggio Emilia, l'uno a zero del 29 novembre 2010.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.15 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.20 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.25 e 1.62 da Unibet.

