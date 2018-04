Video/ Alessandria Piacenza (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata)

Video Alessandria Piacenza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 35^ giornata di Serie C. Romero trova il pareggio all'ultimo per gli ospiti.

Video Alessandria Piacenza (LaPresse)

Alessandria e Piacenza si dividono la posta al termine della sfida andata in scena allo stadio “Moccagatta” anche se il risultato finale, arrivato in modo rocambolesco, può far felice solamente gli uomini di Franzini, bravi a riacciuffare in extremis il pari dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio al 54’ con Gatto. Infatti, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato ma con una leggera supremazia territoriale dei grigi allenati da Marcolini, nella ripresa i piemontesi premono il piede sull’acceleratore e trovano il vantaggio col centrocampista Gatto, per poi fallire in almeno due occasioni delle ottime chance per raddoppiare. E, tenuti in vita dagli avversari (clamoroso il palo di Bellazzini), i biancorossi prima colgono un legno con Della Latta e poi vengono “graziati” ancora una volta al 92’ clamorosamente da Marconi: ma il mancato 2-0 è solo il prologo alla beffa nel recupero, quando Romero all’ultimo respiro (95’) sfrutta una “frittata” difensiva tra Goita e il portiere Vannucchi e fa 1-1, regalando ai suoi un pareggio che consente di restare a cinque lunghezze di distanza dall’Alessandria e ancora all’ottavo posto in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Post-gara a due facce allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, dove Michele Marcolini, tecnico dei grigi, è apparso rammaricato per la vittoria sfumata al 95’, mentre Arnaldo Franzini coglie come un ottimo segnale il pari acciuffato proprio in extremis dal suo Piacenza. Infatti, in sala stampa, il tecnico dei piemontesi ammette che “oggi c’è da guardare al bicchiere mezzo vuoto perché, anche se abbiamo fatto un’ottima partita e giocato da grande squadra, la fortuna non ci ha dato una mano, anche se la fortuna te la vai a cercare” ha detto a proposito dei gol sbagliati. A giudizio di Marcolini, tuttavia, la sua squadra è stata punita oltre misura ma, alla fine, “lamentarsi non serve a niente e bisogna prendere ciò che dice il campo” anche se, conclude, le occasioni dei biancorossi sono arrivate da “leggerezze nostre”. Ovviamente soddisfatto è apparso ai microfoni il suo collega Franzini, comunque conscio dello scampato pericolo: “Oggi abbiamo conquistato un ottimo risultato che è stato ottenuto al termine di una grande gara” ha spiegato il tecnico del Piacenza, elogiando i suoi soprattutto per il primo tempo quando i suoi se la sono “giocata a viso aperto”. Invece, “nella ripresa Romero è entrato ed ha cambiato la partita” ha spiegato Franzini, aggiungendo che adesso il Piacenza deve puntare ai playoff.

