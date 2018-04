Video/ Bologna Verona (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Bologna Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Verdi e Nagy timbrano la vittoria dei felsinei sugli scaligeri che restano penultimi

16 aprile 2018 Fabio Belli

Video Bologna Verona, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Il Bologna batte 2-0 il Verona nella 36^ giornata del campionato di Serie A, e ottiene tre punti che valgono una salvezza che non era probabilmente in discussione per la formazione felsinea, ma è stata in pratica formalmente sancita da una vittoria sul Verona penultimo che si abbina alla sconfitta di ieri del Crotone contro il Genoa. Ci si aspettava di più da un Verona che aveva sicuramente maggiori motivazioni di classifica rispetto ai felsinei, che sono stati però da subito più in partita rispetto agli scaligeri. Primo tempo col Bologna maggiormente in attacco e alla mezz’ora arriva il gol di Verdi, magistrale calcio di punizione e vera specialità del talento rossoblu, all’ottavo centro stagionale. Precedentemente il portiere del Verona, Nicolas, aveva salvato su un’importante occasione per Dzemaili. Cerci al 33’ prova a scuotersi con una grande azione che vede il conseguente tiro spegnersi sull’esterno della rete.

IL SECONDO GOL DEL BOLOGNA

Arriva subito dopo una grande occasione per il raddoppio bolognese, ci prova Palacio pescato dal solito Verde e il pallone, sul piatto dell’argentino, si stampa sul palo a Nicolas battuto. Non cambia lo spartito in occasione del secondo tempo, è sempre il Bologna a tenere saldamente in mano la partita, e al 24’ una girata di Palacio manca di nuovo di pochi centimetri il bersaglio. Nel finale, massima pressione del Verona che tenta il tutto per tutto per centrare il pari, e ci va vicino allo scadere con un sinistro di Perkovic di poco fuori. Ma al 4’ di recupero, Destro si fa respingere da Nicolas una conclusione sulla quale irrompe Nagy, che sigla il 2- definitivo proprio all’ultimo secondo.

